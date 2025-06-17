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kosmos_news
В WhatsApp впервые с момента его основания в 2009 году появится реклама
Ранее основатели мессенджера уверяли, что такого никогда не произойдёт.

Мессенджер WhatsApp анонсировал планы по внедрению рекламы в своё приложение. В будущем рекламные объявления будут появляться в разделе «Актуальное», где расположены разделы «Статус» и «Каналы». При этом личные чаты останутся без изменений.
Помимо списка каналов в разделе «Актуальное», реклама также будет отображаться в обновлениях статуса.
Кроме того, вводятся так называемые подписки на каналы. 

«Вы можете поддержать свой любимый канал, подписавшись на эксклюзивный контент за ежемесячную плату», — говорится в сообщении в блоге WhatsApp.

До сих пор в WhatsApp не было рекламы. Компания Цукерберга приобрела WhatsApp за 19 миллиардов долларов 10 лет назад. С тех пор ходят слухи о том, попытается ли компания использовать огромную пользовательскую базу сервиса в коммерческих целях и каким образом.

По данным компании, ежемесячно WhatsApp используют более 2 миллиардов человек по всему миру. Соответственно, внедрение рекламы требует деликатного подхода. Еще в 2023 году WhatsApp категорически отверг сообщение о том, что компания хочет интегрировать рекламу в мессенджер.
Реклама в WhatsApp. Фото: WhatsApp

«Я хочу прояснить одну вещь: ваши личные сообщения, звонки и обновления статуса остаются полностью зашифрованными. Это означает, что никто, даже мы, не может их видеть или слышать, и их нельзя использовать в рекламных целях», — подчеркнул Никила Шринивасан из компании Цукерберга.

WhatsApp также не будет продавать номера телефонов рекламодателям и не будет использовать личные сообщения, звонки и членство в группах для персонализации рекламы. Шринивасан пояснил, что в будущих объявлениях на вкладке «Актуальное» будет использоваться «базовая информация, такая как ваша страна или город, язык вашего устройства и ваши действия».

Он не назвал точных сроков запуска рекламы в WhatsApp. Интеграция будет происходить постепенно в течение ближайших месяцев.

Для онлайн-рекламы в WhatsApp используются, помимо прочего, данные пользователей из двух других сервисов, подчеркивают эксперты по защите данных из организации «None Of Your Business» (NOYB): 

«Компания делает прямо противоположное тому, что требует законодательство ЕС. Без добровольного согласия связывание данных и персонализированной рекламы явно незаконно». 

NOYB заявляет, что рассмотрит возможность подачи судебного иска против компании Цукерберга.

В прошлом году NOYB добилась решения Европейского суда, запрещающего компании обрабатывать определенные персональные данные пользователей. Органы по защите данных также подали жалобу на модель подписки компании.

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#реклама #мессенджер #whatapp
Источник: blog.whatsapp.com
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