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Defence24: Китай намерен поставлять Пакистану истребители пятого поколения J-35A
Теоретически J-35 должен дать этой стране преимущество перед Индией, лучшим самолетом которой в настоящее время является Rafale, истребитель поколения 4+.

После столкновений между военно-воздушными силами Пакистана и Индии 7 мая Исламабад заявил, что сбил шесть индийских истребителей, в частности, используя свои Chengdu J-10 («Чэнду J-10»), вооруженные дальнобойными ракетами класса «воздух-воздух» PL-15, поставленными Китаем.
Китайский самолет 5-го поколения J-35A
На прошлой неделе начальник штаба Вооруженных сил Индии генерал Анил Чаухан опроверг данные Пакистана о количестве потерянной технике. При этом, он признал, что индийские ВВС действительно потеряли боевые самолеты в ходе операции «Синдур». До сих пор неофициально сообщалось о сбитии трех самолетов.

«Хорошая новость заключается в том, что мы смогли понять тактическую ошибку, исправить ее и возобновить нашу операцию, снова перебросив все самолеты для нанесения дальних ударов по хорошо защищенным аэродромам с метрической точностью», — заявил генерал Чаухан в интервью агентству Bloomberg 31 мая.

Однако в настоящее время на вооружении ВВС Индии нет истребителя-бомбардировщика пятого поколения. Хотя Министерство обороны Индии недавно приступило к разработке AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), у него может возникнуть соблазн поискать временное решение этой проблемы.

Бывший высокопоставленный представитель ВВС Индии генерал Санджив Капур недавно выступил за закупку истребителей Су-57Э российского производства. А за несколько недель до операции «Синдур» Вашингтон предложил продать Нью-Дели истребители F-35A.

Между тем, высокопоставленный чиновник правительства Пакистана сообщил, что Китай готовится поставлять Пакистану истребители-бомбардировщики пятого поколения FC-31 «Gyrfalcon» (или J-35A), хотя эти самолеты еще не поступили на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Эти самолеты «начнут прибывать в течение нескольких месяцев», сказал высокопоставленный чиновник, добавив, что пакистанские пилоты в настоящее время находятся в Китае, где учатся управлять J-35A. Истребители J-35A, предназначенные для Пакистана, будут вооружены ракетой класса «воздух-воздух» PL-17 с дальностью полета 400 км.

Это заявление не стало неожиданностью: еще в прошлом году командующий пакистанскими ВВС генерал Захир Ахмад Бабар Сидху подтвердил, что J-35A будут поставлены в Пакистан «скоро».

«Основы для приобретения истребителя-невидимки уже заложены. Этот самолет в ближайшем будущем войдет в состав парка Военно-воздушных сил Пакистана», — сказал он. 

И это несмотря на то, что на тот момент производство J-35A еще не началось.

Если эта информация подтвердится, то поставка этих самолетов FC-31/J-35A (всего обсуждается около тридцати экземпляров) несомненно позволит ВВС Пакистана снять с вооружения часть своих Mirage III и Mirage 5, а также F-16.

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#китай #истребители #пакистан #j-35a
Источник: defence24.pl
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