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kosmos_news
Neutral планирует построить в США самый высокий в мире деревянный дом высотой 114 метров
Предполагается, что это будет первый деревянный дом высотой более 100 метров. Строительство начнётся в июне.

Благодаря обширным лесам американский штат Висконсин богат древесиной. Эта древесина теперь будет использована для строительства самого высокого деревянного небоскреба. Он будет расположен в крупнейшем городе штата — Милуоки. Церемония закладки первого камня 114-метрового здания The Edison запланирована на июнь. О проекте сообщает строительная компания Neutral на своем сайте.
The Edison станет самым высоким деревянным небоскребом. Фото: Neutral Планируется 31 этаж, 378 квартир и коммерческая площадь около 670 квадратных метров — там будут магазины, рестораны и фитнес-студия.
Фото: Neutral По данным строительной компании, завершение строительства небоскреба рекордной высоты запланировано на 2027 год.
Фото: Neutral Конкретной информации о технологии строительства нет. Однако, скорее всего, это будет гибридная конструкция. Фундамент и несущие конструкции, а также лестницы и шахты лифтов возводятся с использованием традиционных методов бетонирования. Однако все другие элементы должны быть сделаны из дерева.
Фото: Neutral Самый высокий на данный момент деревянный дом, построенный с использованием гибридной конструкции, также находится в Милуоки. Высота здания Ascent составляет 86,6 метра, и строительство было завершено только в 2022 году. Самый высокий полностью деревянный дом всего на один метр ниже: небоскреб Mjøstårnet расположен в Брумунддале недалеко от столицы Норвегии Осло.

В России тоже имелся высотный полностью деревянный дом — «Дом Сутягина» (он же «Деревянный небоскрёб»). 38-метровое 13-этажное здание было построено в 90-х годах на севере Архангельска бизнесменом Николаем Сутягиным. Дом был частично разобран (осталось четыре этажа) в 2008 году по решению суда как самовольная постройка.
«Дом Сутягина» в РоссииТретье по высоте деревянное здание в мире находится в Австрии. Здание HoHo в Асперне (район Вены) возвышается на 84 метра и также было построено с использованием гибридного метода строительства из бетона и дерева. Здание имеет 24 этажа и предназначено для коммерческого использования.

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#сша #технологии #строительство
Источник: neutral.us
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