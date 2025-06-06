Проблемы возникли при заходе на посадку. Предположительно, посадочный модуль Resilience потерпел крушение на поверхности Луны.

Частная японская компания в очередной раз потерпела неудачу в попытке посадить зонд на Луну. По данным компании iSpace, предполагается, что посадочный модуль Resilience ударился о поверхность Луны из-за того, что не смог достаточно затормозить во время спуска.

Японская лунная миссия частной компании снова провалилась. Фото: ispaceПервая попытка компании в 2023 году также потерпела неудачу. В 2024 году американская компания Intuitive Machines осуществила первую в истории космонавтики коммерческую посадку на Луну с помощью аппарата «Одиссей».

Примерно через год на спутник Земли приземлился второй посадочный модуль частной американской компании. Лунные миссии считаются технически очень сложными.

«Мы хотим как можно быстрее догнать американские компании», — заявил тогда генеральный директор iSpace Такеши Хакамада.

Его посадочный модуль Resilience с луноходом и оборудованием для проведения экспериментов был запущен 15 января с американской космической станции на мысе Канаверал для выполнения лунной миссии. Однако во время спуска на спутник Земли связь с посадочным модулем установить не удалось, сообщает iSpace.

Поэтому было принято решение завершить миссию. Во время первой попытки посадить на Луну «Хакуто-Р» компания iSpace прекратила получать данные с модуля вскоре после запланированного времени посадки. Компания предположила, что посадочный модуль рухнул на поверхность Луны в свободном падении. Причиной был назван неверный расчет высоты.