Президент США Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск 5 июня вступили в резкий конфликт в социальных сетях. Трамп, в частности, пригрозил компаниям Маска лишением субсидий.

Многомесячный союз Илона Маска и Дональда Трампа заканчивается публичным обменом упрёков в соцсетях. Миллиардер поставил под сомнение руководящую роль Трампа в Республиканской партии.







Президент США, в свою очередь, пригрозил отозвать государственные контракты с компанией Маска, на что миллиардер ответил, что он откажет американскому космическому агентству НАСА в поставках космических кораблей Dragon его компании SpaceX.

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся после обсуждения законопроекта о налогах и бюджете, продвигаемого президентом. Маск призывает к гораздо большему сокращению расходов. В прошлом году он вложил более 250 миллионов долларов в предвыборную кампанию Трампа, хотя ранее считался сторонником демократов.

Маск также лично вел агитацию за Трамп. Теперь Трамп заявил, что бы легко победил даже без Маска, и, похоже, еще больше разозлил миллиардера.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы.Какая неблагодарность», — заявил Маск на платформе X.

Многие инвесторы Tesla отреагировали паникой, и акции автопроизводителя потеряли более 14 процентов к закрытию торгов в США. В ответ Маск объявил, что его космическая компания SpaceX немедленно приступит к выводу из эксплуатации космической капсулы Dragon. Позже он, похоже, отказался от своих слов, опубликовав еще один пост на X, но неясно, насколько серьезно Маск к этому относился.



Акции Tesla за последние 5 дней

Кстати, весной, когда продажи Tesla резко упали, отчасти из-за правых политических взглядов Маска, Трамп приказал кортежу подъехать к Белому дому и демонстративно купил один из электромобилей.