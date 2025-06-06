По данным Bloomberg, «Газпром» отказался от своего плана по строительству нового газового хаба в Турции. Ожидалось, что газ из России должен был поставляться в Европу через Турцию.



По данным анонимных источников, проект был признан нерентабельным из-за технических, политических и рыночных проблем, включая ограниченную пропускную способность газопровода из Турции в Европу. Еще одной проблемой считается план ЕС полностью прекратить импорт российского газа на рынки ЕС к 2027 году.

Владимир Путин впервые представил план нового газового сотрудничества с Турцией в 2022 году — после того, как в результате диверсии были повреждены трубопроводы «Северный поток». В то время турецкий узел должен был заменить это соединение и стать ключевым распределителем до 55 млрд кубометров российского газа в год. «Газпром» начал выходить из проекта, поскольку стало ясно, что Анкара хочет контролировать продажи газа, ограничивая влияние Москвы. У Турции также нет инфраструктуры, необходимой для экспорта больших объемов газа в ЕС.

Хотя Кремль продвигал этот хаб как часть своей более широкой геополитической энергетической стратегии, эта идея, как сообщается, не принадлежала «Газпрому» и с самого начала была встречена в компании скептически, сообщает издание Turkish Minute. Несмотря на отказ от инициативы по созданию хаба, Турция остается одним из крупнейших клиентов «Газпрома». Источник Bloomberg — турецкий чиновник — сообщил, что Анкара тем не менее остается открытой для сотрудничества, если переговоры о возобновлении плана состоятся.