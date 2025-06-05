В четверг вечером, 5 июня, японский посадочный модуль Resilience попытается совершить безопасную посадку на поверхность Луны.

Япония может во второй раз в своей истории посадить беспилотный зонд на поверхность Луны. На этот раз это станет возможным благодаря частной компании ispace, чей посадочный модуль под названием Resilience уже находится вблизи естественного спутника Земли. Его посадка запланирована на 5 июня (в 22:24 по московскому времени).

Визуализация посадочного модуля Resilience на Луне. Фото: ispace

По информации, предоставленной ispace, Resilience уже завершил все запланированные орбитальные маневры на орбите Луны и в настоящее время готовится к попытке посадки. Ожидается, что он приземлится в районе Mare Frigoris (Море Холода). Это равнина, расположенная в северном полушарии Луны. После успешной посадки Resilience отправит на миссию небольшой луноход Tenacious для сбора образцов лунного реголита.

Resilience — второй лунный модуль компании ispace. Его миссия является продолжением предыдущей, которая закончилась неудачей в 2023 году, когда «Хакуто-Р» врезался в поверхность Луны. Причиной стала программная ошибка, из-за которой компьютер проигнорировал информацию о высоте 5 км от поверхности Луны. Посадочный модуль достиг поверхности на скорости около 100 м/с.

«Мы использовали опыт, полученный в ходе первой миссии и во время текущей миссии на Луну. Мы уверены, что наша подготовка приведет к успешной высадке на Луну», — подчеркнул Такеши Хакамада, основатель и генеральный директор Ispace.

Хакамада также отметил, что новый посадочный модуль стал меньше и легче, а его программное обеспечение было модернизировано, чтобы лучше справляться с неожиданными аномалиями.

Если на этот раз все пойдет по плану, Resilience станет вторым японским аппаратом, благополучно приземлившимся на естественном спутнике Земли. Первым из них стал SLIM, небольшой спускаемый аппарат Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), совершивший эту миссию в прошлом году.

Модуль Resilience был запущен в космос в середине января 2025 года на борту ракеты SpaceX Falcon 9. В головном обтекателе ракеты также находился посадочный модуль Blue Ghost от американской компании Firefly Aerospace. Однако он приземлился на Луне гораздо раньше — 2 марта 2025 года.