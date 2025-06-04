Журналисты внимательно изучили смартфон, вывезенный контрабандой из Северной Кореи.

Северная Корея считается самой изолированной страной в мире. Это касается и интернета. Население страны, как правило, не имеет к нему доступа.



Тем не менее, в стране есть и смартфоны. Эти повседневные устройства также строго контролируются властью и существенно отличаются от обычных мобильных телефонов. Журналисты BBC получили в свое распоряжение такой мобильный телефон и внимательно изучили это устройство.



Смартфон автоматически делает снимок экрана примерно каждые 5 минут. Изображения сохраняются в отдельной папке на устройстве. Однако пользователи мобильных телефонов не могут открыть эти файлы. Доступ к скриншотам имеют только власти Северной Кореи — по крайней мере, так утверждает канал BBC.

Кроме того, например, популярные южнокорейские слова блокируются и автоматически заменяются северокорейским вариантом, например, слово «оппа». Буквально оно означает «старший брат». Однако в южнокорейском сленге это слово используется для обращения девушки к мужчине старше её: брату, другу, коллеге или даже молодому человеку.

Как утверждает BBC, если набрать слово «оппа» на северокорейском мобильном телефоне, система автозамены тут же превратит его в «товарищ». В то же время отображается предупреждение о том, что слово «оппа» можно использовать только по отношению к братьям и сестрам.

Но «оппа» — далеко не единственное слово, которое не соответствует имиджу страны. Если набрать «Южная Корея» на северокорейском смартфоне, то название страны, по словам журналистов, автоматически изменится на «марионеточное государство».