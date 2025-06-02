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kosmos_news
Россия возможно использует китайский лазер Shen Nung для нейтрализации беспилотников
По данным российских Telegram-каналов, система уже введена в эксплуатацию и используется спецподразделением.

Сообщается, что Россия использует китайское лазерное оружие для нейтрализации беспилотников. «Система лазерной обороны на малых высотах» (LASS) очень похожа на систему, которую Пекин уже поставил Ирану.
Некоторую информацию об оружии опубликовали несколько Telegram-каналов, в том числе MilitaryRussia.Ru.


«Хотя сенсорная технология, по-видимому, несколько изменена, система, наблюдаемая на вооружении России, очень похожа на китайский лазер для борьбы с дронами Shen Nung 3000/5000», — пишет военный аналитик Фабиан Хинц.

По данным российских Telegram-каналов, система уже введена в эксплуатацию и используется спецподразделением «Номад». Также утверждается, что система значительно превосходит другие лазеры для борьбы с дронами, разработанные непосредственно в России.

Лазер для борьбы с дронами Shen Nung 3000/5000 доступен в двух версиях. Стационарная модель Shen Nung 5000 установлена в контейнере. Установленное на внедорожнике оружие, представляет собой вариант Shen Nung 3000. Их главная цель — не уничтожить цель, а ослепить ее. Производитель заявляет мощность до 20 кВт и дальность действия до 3 км.

Однако поскольку ослепляющее устройство также генерирует тепло, теоретически оно может и вовсе уничтожить цель. По словам производителя, поражаемый дрон должен быть небольшим и летать медленно. На расстоянии 1,5 км дрон придется обстреливать из лазера более 10 секунд. Если расстояние меньше, то время обстрела уменьшается. Если такой лазер попадает в дрон, в идеале оптические системы уничтожаются, и дрон, по сути, летит вслепую, если только цель не была запрограммирована заранее.

Однако система LASS, которая упоминается во многих ТГ-каналах, — это название другого лазерного оружия против дронов, также известного как Silent Hunter, то есть «Молчаливый охотник». Этот лазер мощностью 30 киловатт (минимум) доступен в качестве стационарного и мобильного оружия. Утверждается, что он способен пробить стальную пластину толщиной 5 мм с расстояния 1000 м. Однако пока неизвестно, как долго необходимо обстреливать цель.

Цель обнаруживается радаром в радиусе 5 км. Максимальное время работы лазера составляет 200 секунд (примерно 3 минуты). Silent Hunter также можно использовать как ослепительное оружие, дальность действия составляет 3 км. Однако главная цель — уничтожение низколетящих беспилотников.

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#россия #беспилотники #лазерное оружие #shen nung
Источник: t.me
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