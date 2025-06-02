Новые изображения китайского самолета-невидимки J-36 впервые демонстрируют вид спереди и подтверждают предположение о двухместной конструкции кабины.

Новые изображения китайского истребителя-невидимки J-36 впервые демонстрируют фронтальный вид самолета. Хорошо виден большой фонарь (в авиации фонарь — прозрачная часть пилотской кабины, защищающая экипаж от воздействия встречного потока воздуха, погодных условий и от шума).

Это говорит о том, что кабина достаточно просторна, чтобы два члена экипажа могли сидеть рядом. Воздухозаборник за кабиной делает фонарь визуально еще шире

Китайский самолет-невидимка J-36

Как и в случае со многими самолетами-невидимками, размеры такого истребителя становятся очевидны только при взгляде спереди. На снимке также видны трапециевидные воздухозаборники на фюзеляже J-36.

На другом снимке можно увидеть по крайней мере одно окно сбоку носовой части самолета, отражающее свет. У J-36 таких окон два — одно справа и одно слева от носа. За ним, вероятно, находится несколько электрооптических и инфракрасных датчиков.





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Новые изображения появились после того, как в сеть просочились подробные снимки J-50. Хотя J-50 немного меньше J-36, он все равно считается тяжелым истребителем 6-го поколения. Его производит Shenyang Aircraft Corporation, а J-36 — Chengdu. Оба самолета были «неофициально представлены» в конце 2024 года, когда появились видео и фотографии, предположительно сделанные во время первых испытательных полетов.