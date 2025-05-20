США увеличивают свой ядерный арсенал: ядерная бомба B61-12 предназначена для поражения подземных и крупногабаритных целей.

Создание ядерной бомбы B61-13 было завершено на год раньше запланированного срока. Она создана на базе B61-12, но имеет более высокую максимальную взрывную силу и поэтому может поражать укрепленные подземные цели, например, бункеры.

B61-13 пополняет ядерный арсенал США. Фото: Сандийская национальная лабораторияСвободнопадающая бомба была создана на заводе Plantex в Техасе. Там собирается и разбирается, контролируется и испытывается все ядерное оружие США. Объект находится под контролем Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), которое, в свою очередь, входит в состав Министерства энергетики США.

«Десятилетия разработки и квалификационных данных B61 дали руководителям программ и инженерам NNSA в национальных лабораториях и на производственных предприятиях уверенность в том, что можно идти на рассчитанные риски для ускорения производства», — говорится в пресс-релизе NNSA.

Вероятно, это будет означать, что B61-13 очень похожа на своих предшественников. Внешне свободнопадающая бомба выглядит практически идентично B61-12. Однако главное отличие — это взрывная сила. Все бомбы B61 можно настроить так, чтобы они детонировали с разной силой. Максимальная взрывная сила B61-13 составляет от 340 до 360 килотонн, максимальная взрывная сила B61-12 — 50 килотонн.

Это существенное различие должно позволить не только наносить масштабный ущерб, но и атаковать подземные бункеры. На самом деле, B61-12 также обладала такой способностью. Сообщается, что благодаря небольшому ракетному двигателю в задней части точность бомбы настолько высока, что она может поражать цели, находящиеся глубоко под землей. Однако с годами ожидания в отношении B61-12 существенно снизились.

Мощность бомбы B61-13 достигает 360 килотонн, что сопоставимо с мощностью устаревшей бомбы B61-7, которую она призвана заменить. B61-13 используется исключительно армией США — в отличие от B61-12, у которого также есть экспортная версия для союзников Америки по НАТО. Ее будут сбрасывать стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и готовящиеся к выпуску B-21 Raider. Бомбардировщики B-52 больше не сертифицированы для сброса ядерных свободнопадающих бомб. Однако они по-прежнему могут запускать ядерные крылатые ракеты.

Однако, если бункер находится действительно глубоко под землей (например, в горах), где даже B61-13 уже ничего не может сделать, у США все еще есть вариант использовать B61-11. Она оснащена значительно усиленной внешней оболочкой и ракетным ускорителем в задней части и имеет взрывную силу до 400 килотонн. Она может проникать на глубину до 10 метров в землю и взрываться там, вызывая мощные сейсмические волны, которые также могут разрушить подземные сооружения на более обширной территории.