В госкорпорации назвали главные уязвимости немецкого Leopard 2A6: толщина и состав брони, а также внутренняя компоновка боевой машины.

Российские специалисты проанализировали конструкцию захваченного танка Leopard 2A6. По их мнению, эта машина хуже новейших российских образцов: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М.

Украинский танк Leopard 2A6 после ремонта в Литве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов российского концерна «Ростех». Они отвечали за оценку немецкого танка.

«В настоящее время российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М являются наиболее массовыми танками для ведения современных боевых действий. Они отличаются улучшенной защитой от беспилотников и противотанковых ракетных комплексов: от противокумулятивных экранов до элементов динамической защиты и других дополнений», — говорится в сообщении «Ростеха».

В качестве аргумента приводятся случаи, когда российские танки выдерживали «многочисленные попадания» с разных ракурсов и сохраняли боеспособность.

Между тем, как сообщается, российские войска «регулярно» выводят из строя танки и другую бронетехнику западного производства, включая версии и модификации танка Leopard 2.

Россия имела опыт и время, чтобы адаптировать свои танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 к специфике текущего конфликта. Подтвержденные потери украинских танков последнего поколения западного производства (примерно эквивалентны Leopard 2A6) составляют 22 единицы Leopard 2A6, 26 единиц Leopard 2A4, два Challenger 2 и 22 танка M1A1 Abrams (данные Oryx).