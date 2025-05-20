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kosmos_news
Китай готовится запустить миссию «Тяньвэнь-2» для сборов образцов породы с астероида «Камоалева»
Космический аппарат «Тяньвэнь-2» для возвращения образцов астероидов с околоземного пространства доставлен в зону запуска на космодроме Сичан. Старт миссии ожидается в конце мая (окно запуска 28-30 мая).

Китай готовится запустить еще одну миссию, которая может войти в историю. Одной из целей зонда «Тяньвэнь-2» станет сбор исследовательских образцов с астероида и доставка их на Землю. Запуск должен состояться в конце этого месяца.
Фото: ЕКАПоследние годы стали периодом исследования Луны. Во многом благодаря таким странам, как Китай, США, Япония и Индия, мир смог расширить свои знания о естественном спутнике Земли и тем самым подготовиться к будущим пилотируемым миссиям. Китай добился прорыва в этой области, доставив первые образцы с обратной стороны (с точки зрения Земли) Луны. В настоящее время ведется подготовка к доставке на Землю образцов с астероида.

В течение ближайших двух недель Поднебесная запустит миссию «Тяньвэнь-2». Зонд будет запущен на ракете-носителе Chang Zheng 3B (в переводе «Великий поход») с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Ожидается, что запуск состоится до конца этого месяца.

Первой целью миссии станет изучение астероида (469219) Камоалева. Ученые хотят, чтобы зонд собрал около 100 г образцов реголита. Китайские исследователи планируют использовать систему крепления к поверхности астероида с помощью специальных буров — конечно, если состав поверхности и рельеф это позволят.

Астероид Камоалева был впервые обнаружен в 2016 году. Его диаметр оценивался в 40–100 метров. Он вращается вокруг Земли и, по прогнозам, останется на этом месте в течение следующих нескольких сотен лет. Анализ образцов астероида направлен на изучение его минерального состава и сравнение с другими астероидами.

Ученые утверждают, что этот квазиспутник Земли, скорее всего, является частью Луны, отделившейся от нее в результате сильного столкновения с неким объектом. Благодаря миссии ученые проверят это предположение. По текущим оценкам, извлеченные материалы достигнут Земли примерно в 2027 году.

Стоит отметить, что это не единственная цель миссии «Тяньвэнь-2». Собрав образцы с астероида, зонд направится к Земле. В определенный момент будет выпущена возвратная капсула, которая доставит собранный материал обратно на Землю. Затем космический аппарат, поддерживаемый гравитацией Земли, направится к комете главного пояса 311P/PANSTARRS. Это небесное тело является активным астероидом и обладает свойствами как астероида, так и кометы.

Комета расположена между Марсом и Юпитером, поэтому зонд будет лететь к ней в течение следующих шести лет. В этом случае целью будет предоставление точных данных, среди прочего, об орбите, форме и составе поверхности кометы и ее летучих элементах.

Оба этапа миссии призваны помочь ученым расширить знания о ранней истории Солнечной системы. Поэтому зонд миссии «Тяньвэнь-2» был оснащен рядом научных приборов.

Предстоящая миссия будет второй в серии программ «Тяньвэнь». Напомним, первый зонд был запущен в июле 2020 года. На его борту были марсианский орбитальный аппарат и марсоход Zhurong. Год спустя они достигли Красной планеты. Миссия заложила основу для организации миссии «Тяньвэнь-3». Целью миссии будет доставка первых образцов с Марса на Землю. Запуск запланирован на конец 2028 года.
Фото: Китайская академия наукДалее Китай захочет осуществить миссию «Тяньвэнь-4». Запуск запланирован на 2030 год. Планы этой миссии включают запуск зонда к Юпитеру. Первоначальной целью будет достижение орбиты Юпитера, но конечной целью станет выход на орбиту вокруг спутника Каллисто. В этой связи рассматривается также возможность отправки посадочного модуля, который попытается приземлиться на этом объекте.

Интересно, что миссия «Тяньвэнь-4» также включает запуск небольшого космического аппарата с использованием той же ракеты для облета Урана. В настоящее время ожидается, что эта часть миссии может произойти примерно в 2046 году.

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#китай #космос #астероид
Источник: x.com
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