По данным австралийского медиа ABC, недавно к отправке морским путем была подготовлена первая партия из 49 танков для Украины.

Сообщается, что правительство Австралии приняло решение передать 49 из 59 своих танков M1A1SA (Situational Awareness) Abrams. Эти машины должны пополнить нынешний парк танков M1A1SA Украины, переданных из США.

Танк M1A1SA австралийской армииПервоначально США передали Украине 31 или 33 танка M1A1SA. Согласно данным, основанным на базе данных Lost Armor, армии России удалось поразить 18 танков Abrams. На вооружении Украины все еще должно находиться 13–15 танков M1A1SA. ABC News сообщает, что правительство Австралии не могло принять решение о передаче танков без получения окончательного согласия Вашингтона. Более того, по данным американских СМИ, администрация президента Байдена также не хотела передавать Abrams Украине.

Танк M1A1SA австралийской армииЭто может означать, что танки не будут проходить необходимые ремонты и модификации по стандарту Сухопутных войск Украины, а значит, их эксплуатация может быть затруднена из-за ограниченной доступности запасных частей и общей логистической поддержки со стороны производителя.

Американцы давно утверждают, что Вооруженные силы Украины не готовы использовать эту технику. Более того, президент Зеленский якобы заявил, что предоставленные Австралией танки уже есть на Украине, что, по всей видимости, не соответствует действительности. Их присутствие не зафиксировано, но их легко опознать по характерному камуфляжному рисунку и конфигурации, отличающейся от M1A1SA, поставляемых США.

M1A1SA-UKR с дополнительной бронейПравительство Австралии также сообщило, что танки находились на пути к судну для отправки морским путем, однако по соображениям безопасности название судна и его текущее местоположение не разглашаются. Более того, перед передачей Украине танки попадут в Польшу и, вероятно, будут размещены в Жешуве, логистическом центре НАТО.

Не исключено, что сначала они отправятся на одну из баз, где пройдут необходимое сервисное обслуживание.