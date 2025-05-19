Польша начнет выпуск снарядов для южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Homar-K, которые Варшава приняла на вооружение. Об этом сообщает Defence24.

Компании WB Group и Hanwha Aerospace находятся на пути к созданию польско-корейского предприятия по производству боеприпасов в Польше. Там будут производиться снаряды для пусковой установки Homar-K. Так называется «полонизированная» версия южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, которую, в частности, отличает использование польских колесных платформ Jelcz.

Реактивная система залпового огня Homar-K на шасси Jelcz 882.57В ходе конференции Defence24 Days Ремигиуш Вилк, директор по коммуникациям WB Group, выступил с докладом, посвященным модернизации ракетных войск и артиллерии. Напомним, в середине апреля WB Group и Hanwha Aerospace подписали протокол о намерениях, в котором оговаривались условия сотрудничества в рамках совместного предприятия по производству боеприпасов.

Теперь появились новые подробности масштабного проекта. Это будет первый новый оружейный завод, построенный в стране после 1989 года. Это очередной этап сотрудничества между WB Group и Hanwha Aerospace, которые в последние годы объединили усилия для поставок польским вооруженным силам ряда видов техники, включая корейские самоходные артиллерийские установки-гаубицы K9A1 Thunder и ракетные установки Homar-K, оснащенные польской интегрированной системой управления огнем Topaz и цифровой системой связи Fonet.

Ракеты, предназначенные для систем K239 Chunmoo и Homar-K. Фото: Hanwha AerospaceЗавод будет расположен вдали от потенциальных угроз (предположительно, в западной или юго-западной части страны), но вблизи существующей военной и дорожной инфраструктуры. Представитель WB Group подчеркнул, что строительство завода ведется в тесном сотрудничестве с местными властями, которые рассчитывают на создание большого количества рабочих мест, а также при значительной поддержке правительства и армии.

Первой продукцией нового завода станут 239-мм ракеты CGR-080, оснащенные модулем спутниковой и инерциальной навигации. В стране также будут производиться транспортно-пусковые контейнеры для систем Homar-K. При этом стороны не намерены ограничиваться производством только одного вида боеприпасов.

Первые образцы боеприпасов, произведенные на заводе, будут представлены в 2029 году. Как сообщил представитель WB Group, первый контракт на поставку корейско-польских ракет ожидается на рубеже текущего и следующего годов.

Homar-K — польская реактивная система залпового огня. Базовым шасси является грузовик Jelcz P882.57 с приводом 8х8 и бронированной кабиной. В дальнейшем пусковые установки будут установлены на транспортном средстве нового поколения.

Модуль вооружения представляет собой модифицированный вариант южнокорейской ракетной установки K239 Chunmoo производства Hanwha Aerospace. Для Польши было заказано несколько тысяч ракет двух типов: управляемая CGR-080 калибра 239 мм с дальностью стрельбы 80 км и баллистическая ближнего действия CTM-290, способная поражать цели на расстоянии 290 км.

Каждый из двух транспортно-пусковых контейнеров пусковой установки вмещает до 6 ракет CGR-080 или 1 ракету CTM-290. Кроме того, Корея проводит исследования и разработки новой ракеты CTM-MR с дальностью полета 160 км, которую планируется запустить в производство в 2027 году.

В октябре 2022 года польская и корейская стороны заключили рамочное соглашение на поставку 290 пусковых установок Homar-K Вооруженным силам Польши. Первый контракт предусматривал закупку 218 пусковых установок с оборудованием, нескольких тысяч ракет двух типов.