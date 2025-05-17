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kosmos_news
Великобритания представила свой первый 19-метровый подводный беспилотный аппарат Excalibur
15 мая Королевский флот представил свою первую беспилотную подводную лодку.

В 2019 году Министерство обороны Великобритании объявило конкурс предложений на разработку автономного подводного беспилотника, способного находиться в плавании не менее трех месяцев, преодолевать расстояние не менее 3000 миль и нести полезную нагрузку массой 2 тонны. Аппарат должен также обладать стелс-технологиями, возможностью «точного и быстрого сбора разведывательной информации».


Работа, выполненная в рамках этой инициативы под названием «Автономные подводные возможности Королевского флота», позволила подготовить программу CETUS. В итоге тендер на разработку машины получила компания MSubs (контракт стоимостью 15,5 млн фунтов стерлингов) в декабре 2022 года.

Компания MSubs должна была в течение двух лет поставить Королевскому флоту беспилотную автономную подводную лодку, которая станет «самой большой и эффективной из когда-либо эксплуатируемых европейским флотом».

Если говорить более подробно, то этот подводный беспилотник, относящийся к так называемой категории XLUUV (сверхбольшие беспилотные подводные аппараты), должен был иметь водоизмещение 17 тонн, длину 12 метров и диаметр 2,2 метра. Он должен был перемещаться на глубине до 400 метров. В то время Министерство обороны пояснило, что эта машина «модульной конструкции» усилит способность Королевского флота «защищать критически важную инфраструктуру».

Данная программа была реализована в срок. Этот подводный беспилотник был официально представлен Королевским флотом на военно-морской базе Девонпорт 15 мая.
Источник: x.com/RoyalNavy
Проект производства кораблей Excalibur будет реализован недавно созданной «Экспериментальной эскадрильей флота», в составе которой уже имеется экспериментальное судно XV Patrick Blackett, предназначенное для тестирования и разработки автономных систем и, в более общем плане, оценки прорывных технологий.

Более крупный, чем ожидалось, корабль водоизмещением 19 тонн фактически будет служить своего рода испытательным стендом, особенно в области возможностей скрытности и разведки, наблюдения, рекогносцировки.

«В качестве демонстрационного образца корабль не будет выполнять оперативные задачи, но будет формировать будущие концепции», — утверждают в Королевском флоте. 

Очевидно, что британский флот не единственный заинтересованный в подводных беспилотниках для работы в океане. ВМС США ранее представили Orca XLUUV, который значительно больше Excalibur.

Разработанная компанией Boeing, эта машина имеет длину около 26 метров и водоизмещение более 50 тонн. Оснащенный дизель-электрической силовой установкой, аппарат может перевозить полезную нагрузку массой 8 тонн. Автономность составляет 6000 морских миль. Ожидается, что его будут использовать для борьбы с подводными лодками и надводными целями, радиоэлектронной борьбы и разминирования.

В 2023 году ВМС Франции заключили контракт на поставку беспилотных боевых подводных аппаратов с компанией Naval Group, которая в 2016 году за счет собственных средств приступила к разработке демонстрационного образца DSMO — океанического подводного беспилотника весом около десяти тонн.

Наконец, Китай традиционно не отстает в разработке подобной техники: на выставке DSA 2024, прошедшей в Куала-Лумпуре (Малайзия), компания Poly Technology представила UUV300CB — автономный подводный аппарат длиной 11,5 метров и водоизмещением 50 тонн, способный нести торпеды.

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#великобритания #excalibur #подводный беспилотный аппарат
Источник: royalnavy.mod.uk
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