Парк такого типа транспортных средств планируется расширить до 300 электрогрузовиков.

Для таких стран, как Китай, уголь по-прежнему остается ключевым источником энергии. Чтобы сократить связанные с этим высокие выбросы вредных веществ и повысить безопасность эксплуатации объектов, на угольных шахтах в Китае в настоящее время используются 100 автономных электрогрузовиков.

Электрический грузовик. Фото: Huawei

Автономные электрические грузовики были разработаны в сотрудничестве с Huaneng Inner Mongolia Eastern Energy, Xuzhou Construction Machinery Group и State Grid Smart Internet of Vehicles. Поддерживается работа парка транспортных средств за счет облачных сервисов и сети Huawei 5G Advanced.

Автономные электрогрузовики используются на шахтах угольного месторождения во Внутренней Монголии. Каждый грузовик может перевозить груз массой до 90 тонн.

Кроме того, грузовики могут эксплуатироваться при температурах до -40 градусов по Цельсию. По данным компаний, электрогрузовики также на 20 процентов эффективнее обычных грузовиков с водителями.

Облачный сервис автономного вождения коммерческих транспортных средств (CVADCS) компании Huawei помогает обновлять данные о местоположении в режиме реального времени. Это решение сводит к минимуму время простоя, а также определяет оптимальный маршрут.

Для обеспечения связи между транспортными средствами и облаком была установлена сеть 5G Advanced. Эта сеть гарантирует, что транспортные средства могут получать точные инструкции в любое время и передавать свое местоположение в режиме реального времени. Данные загружаются со скоростью до 500 Мбит/с, а задержка составляет 20 миллисекунд.

В будущем эта технология позволит более 300 автономным транспортным средствам круглосуточно работать на руднике. Партнеры проекта планируют продолжить сотрудничество и постоянно развивать систему.