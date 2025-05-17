Ключевые характеристики чипа будут представлены до конца мая.

Производители мобильных телефонов получат новый процессор для смартфонов от Xiaomi. Эта компания, таким образом, вступает в прямую конкуренцию с Qualcomm, MediaTek, Samsung и Huawei и будет полагаться на собственную разработку «системы на кристалле» (SoC). Об этом генеральный директор Xiaomi сообщил в своем посте в соцсети Weibo.

Xiaomi запускает собственный процессор для смартфонов. Фото: REUTERS

Китайская технологическая группа планирует официально представить процессор XRING 01 в мае. Затем будут объявлены подробности и технические характеристики, включая то, в каком смартфоне впервые будет представлен этот чипсет.

Скриншот из поста на Weibo генерального директора Xiaomi

Согласно просочившейся информации, XRING 01 будет производиться с использованием 4-нм техпроцесса тайваньским производителем TSMC. Сообщается, что он основан на конфигурации 1+3+4: основное ядро с тактовой частотой 3,2 ГГц, три P-ядра (производительности) с тактовой частотой 2,5 ГГц каждое и четыре E-ядра (эффективности) с тактовой частотой 2,0 ГГц.

С учетом этих ключевых данных процессор Xiaomi по производительности может оказаться где-то между нынешним Qualcomm Snapdragon 8 Elite и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 2022 года. Однако гораздо важнее то, как XRING 01 ведет себя в повседневном использовании, как он справляется с выделением тепла и, прежде всего, насколько он энергоэффективен.

По предположениям, новый чип впервые будет интегрирован в Xiaomi 15s. Сообщается, что это будет специальная версия смартфона, похожая на Xiaomi 15 Pro. Ожидается, что устройство будет выпущено только в Китае.

Согласно утечке, так будет выглядеть XRING-01

Xiaomi, по-видимому, хочет стать более независимой от двух доминирующих на рынке производителей чипов — Qualcomm и MediaTek. Доступность и цены на современные процессоры сейчас во многом зависят от геополитических аспектов и санкций, особенно от отношений между США и Китаем.

Помимо вопросов о характеристиках процессора Xiaomi возникают и политические вопросы. По крайней мере, с момента введения торгового эмбарго против Huawei США ограничивают доступ Китая к современным технологиям производства чипов. Соединенные Штаты пытаются помешать китайской индустрии производства чипов доминировать с помощью ряда санкций.