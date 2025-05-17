«Золотой купол» призван защитить США от ядерного космического оружия Китая, сообщает 16 мая ресурс Futurezone со ссылкой на новый пресс-релиз Разведывательного управления Министерства обороны США (Dia.mil).

В конце января Дональд Трамп назвал возможную ракетную атаку самой большой угрозой для Соединенных Штатов. Речь идет не только об обычных межконтинентальных ракетах, но и о других видах вооружения, оснащенных ядерными боеголовками.

«Золотой купол». Фотография: Lockheed Martin

Для эффективной защиты США от подобных ракетных атак президент подписал указ, предусматривающий создание системы противоракетной обороны. Система называется «Золотой купол» (Golden Dome) — явная отсылка к израильской системе ПВО «Железный купол».

Этот «Золотой купол» предполагает размещение систем перехвата ракет в космосе. Это «необходимо в данное время», как объяснили на слушаниях высокопоставленные военные США. Американские военные предупреждают, что Китай и Россия работают над так называемыми «системами орбитальной бомбардировки» (Fractional Orbital Bombardment Systems или сокр. FOBS). Ожидается, что к 2035 году у Китая будет около 60 единиц такого оружия, тогда как у России — около 12.

Концепция «Золотого купола». Фотография: Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA)

В рамках системы FOBS ракета выводит ядерную боеголовку на низкую околоземную орбиту (около 150 км), где она и размещается. С орбиты оружие теоретически может достичь любой точки на Земле за сравнительно короткое время. Это крайне затрудняет своевременное прогнозирование цели и отклонение боеголовки.

Кроме того, ракеты FOBS становятся видны на горизонте лишь незадолго до подрыва боеголовки. Обычные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) имеют параболическую траекторию. Это облегчает расчет целей МБР, поэтому время предупреждения атаки увеличивается.

Кроме того, FOBS можно было бы направить через Южный полюс в Северную Америку, избежав таким образом радара раннего оповещения Системы предупреждения о нападении (North Warning System). Она ориентирована на север.

Советский Союз экспериментировал с FOBS еще в начале 1960-х годов. Первое такое оружие было принято на вооружение в 1969 году. Соответствующие шахтные пусковые установки были размещены на космодроме Байконур (ныне территория Казахстана). Однако в 1982 году пусковые установки были практически законсервированы.

FOBS против межконтинентальной баллистической ракеты . Фотография: WikiMedia

Пока неясно, каким образом «Золотой купол» будет эффективно предотвращать подобные атаки FOBS. Конкретной информации нет. Три компании, близкие к Трампу, якобы борются за соответствующие контракты, общая сумма которых может составить миллиарды долларов.

Наиболее перспективным кандидатом на выигрыш тендера считается SpaceX Илона Маска. Другими возможными партнерами являются производитель программного обеспечения Palantir и производитель дронов Anduril. Проект «Золотой купол» также привлекает значительный интерес со стороны растущего числа стартапов в сфере обороны.

Первые планы предусматривают сеть из 400–1000 спутников. Спутники предназначены для орбитального обнаружения ракет противника. Кроме того, группировка из 200 дополнительных спутников, оснащенных ракетами или лазерами, будет сбивать ракеты противника.