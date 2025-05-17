Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
США планируют создать систему ПВО, чтобы защищаться от возможных атак с околоземной орбиты
«Золотой купол» призван защитить США от ядерного космического оружия Китая, сообщает 16 мая ресурс Futurezone со ссылкой на новый пресс-релиз Разведывательного управления Министерства обороны США (Dia.mil).

В конце января Дональд Трамп назвал возможную ракетную атаку самой большой угрозой для Соединенных Штатов. Речь идет не только об обычных межконтинентальных ракетах, но и о других видах вооружения, оснащенных ядерными боеголовками.
«Золотой купол». Фотография: Lockheed Martin 
Для эффективной защиты США от подобных ракетных атак президент подписал указ, предусматривающий создание системы противоракетной обороны. Система называется «Золотой купол» (Golden Dome) — явная отсылка к израильской системе ПВО «Железный купол».

Этот «Золотой купол» предполагает размещение систем перехвата ракет в космосе. Это «необходимо в данное время», как объяснили на слушаниях высокопоставленные военные США. Американские военные предупреждают, что Китай и Россия работают над так называемыми «системами орбитальной бомбардировки» (Fractional Orbital Bombardment Systems или сокр. FOBS). Ожидается, что к 2035 году у Китая будет около 60 единиц такого оружия, тогда как у России — около 12.
Концепция «Золотого купола». Фотография: Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA)
В рамках системы FOBS ракета выводит ядерную боеголовку на низкую околоземную орбиту (около 150 км), где она и размещается. С орбиты оружие теоретически может достичь любой точки на Земле за сравнительно короткое время. Это крайне затрудняет своевременное прогнозирование цели и отклонение боеголовки.

Кроме того, ракеты FOBS становятся видны на горизонте лишь незадолго до подрыва боеголовки. Обычные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) имеют параболическую траекторию. Это облегчает расчет целей МБР, поэтому время предупреждения атаки увеличивается.

Кроме того, FOBS можно было бы направить через Южный полюс в Северную Америку, избежав таким образом радара раннего оповещения Системы предупреждения о нападении (North Warning System). Она ориентирована на север.

Советский Союз экспериментировал с FOBS еще в начале 1960-х годов. Первое такое оружие было принято на вооружение в 1969 году. Соответствующие шахтные пусковые установки были размещены на космодроме Байконур (ныне территория Казахстана). Однако в 1982 году пусковые установки были практически законсервированы.
FOBS против межконтинентальной баллистической ракеты . Фотография: WikiMedia
Пока неясно, каким образом «Золотой купол» будет эффективно предотвращать подобные атаки FOBS. Конкретной информации нет. Три компании, близкие к Трампу, якобы борются за соответствующие контракты, общая сумма которых может составить миллиарды долларов.

Наиболее перспективным кандидатом на выигрыш тендера считается SpaceX Илона Маска. Другими возможными партнерами являются производитель программного обеспечения Palantir и производитель дронов Anduril. Проект «Золотой купол» также привлекает значительный интерес со стороны растущего числа стартапов в сфере обороны.

Первые планы предусматривают сеть из 400–1000 спутников. Спутники предназначены для орбитального обнаружения ракет противника. Кроме того, группировка из 200 дополнительных спутников, оснащенных ракетами или лазерами, будет сбивать ракеты противника.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #китай #космос #ракеты #пво #золотой купол
Источник: futurezone.at
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
+
В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
4
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
3
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
В Индии найден новый вид древнего хищного динозавра Maleriraptor kuttyi
1
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
Intel сообщила о низком спросе на свои будущие техпроцессы 18A и 14A
+
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
Президент США Дональд Трамп просит Apple прекратить перенос производства iPhone в Индию
+
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
+
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
+
Asus представила видеокарты RTX 50 BTF 2.0 с обновленным разъемом питания GC-HPWR
+
Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
«Калашников» впервые показал элементы нового комплекта обмундирования «Новатор» — ВКПО 3.2
+
ASUS представила мониторы ROG Strix OLED XG32U с технологией TrueBlack Glossy и частотой до 480 Гц
3
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
На выставке в Москве впервые показали вживую беспилотник С-76 с вертикальным взлётом
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
1

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
54
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
2
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
94
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
2
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
27

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
14:59
Свои сделать не судьба? А когда-то первые балистические сделали...
В Германии рассматривают возможность приобретения у США ракет Tomahawk
corsi
14:58
А на старых платах VRM дохлые? А на новых нет? Или очередная отмазка?
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Сhaто--bот
14:53
В Германии рассматривают возможность приобретения у США ракет Tomahawk
dimkahon
14:32
там это не требуется, поверь)))
Stellar Blade недоступна в 130 странах, а также будет защищена Denuvo
Imeron
14:31
По итогам статьи мне очень жалко интеловкую интергашку. И Геншин из-за неё повесился, и специальные драйвера для неё не написали, да и вообще её отключили. Ещё немного и я бы подумал что в убийстве Ке...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
LastAtlant
14:23
Сравнили то же, самсунг топ)
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Фельдшер
14:14
Ты оказывается дно!) На ксонары нет проблем с дровами. И от производителя и от васи - хоть попой ешь и все работают. Замени конечно чип! Это так просто и дешево!))
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
valderm
14:10
у меня асрок и все зачпато а гига и мясо - гавнюки
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
Александр Плакин
14:07
Автор где стоят видаки?
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Александр Плакин
14:04
Автор или кто-то ответь
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем