ИИ-агент в Windows 11 упростит использование операционной системы.

В ближайшие месяцы Microsoft планирует реализовать дополнительные функции ИИ в Windows 11. Согласно сообщению в блоге, эти новые функции изначально будут доступны для ПК Copilot Plus, а затем некоторые функции будут выпущены для ПК на базе AMD и Intel. Кроме того, Microsoft планирует первоначально развернуть ПО в рамках программы Windows Insider (то есть программы предварительной оценки Windows).

Ожидается, что Windows 11 станет проще в использовании благодаря ИИВо-первых, Microsoft хочет упростить использование настроек. В будущем ИИ-агент поможет пользователям внести соответствующие изменения в операционную систему. Вместо того чтобы искать нужные меню, можно просто сообщить ИИ-агенту с помощью текстовой команды, например, что шрифт в Windows 11 слишком мал. Затем ИИ-агент предложит увеличить шрифт одним нажатием кнопки. Как подчеркивает Microsoft, ИИ также может самостоятельно менять настройки с согласия пользователя.

Кроме того, искусственный интеллект будет поддерживать пользователя при использовании приложения «Фотографии». В нем можно полностью изменить эффект освещения снимков. В Paint можно использовать ИИ для создания стикеров или индивидуального редактирования картинок. Эта функция позволяет изолировать и вырезать отдельные элементы рисунка, а затем заново заполнять пробелы с помощью генеративного ИИ.

В файловом браузере ИИ теперь поможет объединить файлы или отредактировать изображения. В «Блокноте» можно создавать черновики текста или поручить ИИ его форматировать. Эти новые функции тоже будут первоначально доступны участникам программы предварительной оценки Windows в ближайшие месяцы.

Microsoft также хочет сделать функцию «Click to do» более полезной. Используя сочетание клавиш Windows + левая кнопка мыши или Windows + Q, можно вызывать различные контекстно-зависимые действия, такие как копирование выделенного текста или создание сводок в виде списков.