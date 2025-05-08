Samsung, скорее всего, будет использовать собственный чип Exynos в некоторых устройствах Galaxy S26 (для европейского рынка). Чип Samsung значительно уступает Snapdragon.

Samsung может вернуться к своей стратегии оснащения своих устройств двумя разными чипами (для разных рынков) с выпуском Galaxy S26. По крайней мере, так предполагают отраслевые обозреватели.

Galaxy S25 оснащался чипом Snapdragon, но с выпуском S26 Samsung может вернуться к стратегии выпуска устройств с двумя чипами для разных рынков

Южнокорейская компания начала это делать в 2022 году, когда только Galaxy S22, поставляемые в Европу, были оснащены собственным SoC Exynos 2200. Во всех остальных регионах Samsung поставляла смартфоны с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Однако многие пользователи в Европе предпочли бы Galaxy S22 с чипом Snapdragon.

Galaxy S25 оснащался чипами Qualcomm. Теперь, как сообщается, Samsung использует в Galaxy S26 собственный SoC Exynos 2600.

Как пишет Sam Mobile, предполагается, что чипов будет достаточно лишь для новых смартфонов для европейского рынка. Если слухи окажутся верны, пользователи остальных регионов, скорее всего, снова получат устройства с чипами Snapdragon.

По словам южнокорейского инсайдера, Snapdragon от Qualcomm обеспечит S26 «значительное преимущество в производительности по сравнению с чипом Exynos», как пишет Forbes.

Однако вполне возможно, что Galaxy S26 Ultra будет поставляться по всему миру с чипом Snapdragon. Что касается Galaxy S26 Ultra, релиз которого запланирован на январь 2026 года, то уже существует ряд утечек и предположений относительно его дизайна и аппаратного обеспечения. Сообщается, что флагманская модель серии S26 будет иметь еще более тонкие рамки дисплея, что позволит увеличить диагональ почти до семи дюймов при схожих размерах с S25 Ultra.

Кроме того, ожидается, что камера будет существенно улучшена. Предполагается, что устройство будет оснащено 324-мегапиксельной основной камерой, а также пятикратным зумом для телеобъектива. По слухам, Samsung также хочет увеличить емкость аккумулятора и скорость зарядки.

В любом случае цена, скорее всего, вырастет, поскольку Samsung, как сообщается, использует более дорогие компоненты. Ходят слухи, что стартовая цена S26 Ultra составит около $1600.



