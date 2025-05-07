Мощность лазера для противоздушной обороны составляет 30 кВт. Незадолго до атаки объектов в Пакистане (вечером 6 мая) оружие успешно испытали против дронов.

Индия теперь является одной из стран, обладающих энергетическим оружием. Это важное оружие, учитывая геополитическую напряженность в регионе: вечером 6 мая власти Индии объявили, что начали атаку на «террористическую» инфраструктуру в Пакистане. А недавно была испытана новая система вооружения Mk-II(A), сообщает 6 мая портал Futurezone.

Новое лазерное оружие Индии Mk-II(A). Фото: DRDO

На полигоне Курнул были обстреляны различные цели (вероятно, беспилотники). Также была уничтожена антенна, чтобы продемонстрировать, что лазер можно использовать и против нелетающих целей.

Индийские военные заявляют, что мощность лазера составляет 30 кВт. В ходе испытаний были успешно поражены цели на расстоянии до 3,5 километров. Максимальная дальность поражения крупных разведывательных беспилотников и вертолетов составляет 5 километров. Кроме того, Mk-II(A) должен быть способен атаковать ракеты.

В конструкции есть потенциал для оптимизации. Лазер на погрузочной площадке двухосного грузовика имеет диапазон поворота всего 180 градусов, поэтому он не может бороться с воздушными угрозами со всех направлений.

Для того чтобы иметь возможность хотя бы наблюдать или обнаруживать цели в радиусе 360 градусов, в данный комплекс интегрирован второй грузовик. На крыше установлена вращающаяся камера и инфракрасная система наведения. Некоторые военные эксперты подозревают, что эта система наведения может также содержать лазер мощностью 10 кВт. Однако никакой информации по этому поводу от DRDO, исследовательского отдела индийской армии, нет.

Второй грузовик с Mk-II(A) имеет систему наблюдения и целеуказания на крыше. Фото: DRDO

Также непонятно, зачем лазерному оружию 10 фокусирующих линз. Например, для американского лазерного оружия LOCUST мощностью 26 кВт требуется всего 5 единиц.

Возможным объяснением могут быть дополнительные защитные функции. По данным indiatimes.com, Mk-II(A) также будет оснащен глушителями радиосигналов и сигналов GPS. Данная система может нарушить управление дроном и привести к его падению. Однако некоторые эксперты из Индии понимают заявления DRDO как то, что Mk-II(A) может быть дополнен этими решениями радиоэлектронной борьбы в будущем.

Также возможно, что некоторые линзы являются ослепляющими и предназначены для повреждения инфракрасных и оптических датчиков дронов. Однако даже в этом случае есть подозрение, что, возможно, был установлен не один лазер мощностью 30 кВт, а два или более лазеров общей мощностью 30 кВт.

Mk-II(A) имеет 9 больших линз по бокам и одну маленькую в середине. Фото: DRDO

Ожидается, что система Mk-II(A) будет принята на вооружение к 2027 году. Пока система находится на стадии завершения, ведутся работы над более мощным лазерным оружием.

В Индии разрабатывается и лазерное оружие Surya: ожидается, что мощность системы составит 300 кВт, а дальность действия — до 20 км. Система Surya предназначена для использования на военных кораблях. С помощью своих генераторов они могут вырабатывать достаточно электроэнергии для эффективного использования столь мощного лазерного оружия.







