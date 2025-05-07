Электромагнит — устройство, создающее магнитное поле при прохождении электрического тока через него. В данном случае магнитное поле настолько сильное, что теоретически может поднять авианосец.

Высота нового электромагнита составляет 18 метров, а диаметр — 4,3 метра. Он весит 10 000 тонн и является самым мощным устройством такого типа в мире. Его магнитное поле настолько сильное, что может в теории даже поднять авианосец. По сути, речь идет о соленоиде (типе электромагнита) — центральном магнитном компоненте исследовательского термоядерного реактора ИТЭР на юге Франции.

Фото: ИТЭР

Соленоид (проще говоря, катушка индуктивности, внутри которой при подаче напряжения возникает магнитное поле) отвечает за удержание плазмы в камере реактора и поддержание ее формы. Кроме того, магнитное поле соленоида будет нагревать плазму до температуры 150 миллионов градусов Цельсия.

Гигантский электромагнит состоит из шести магнитных катушек, изготовление которых уже завершено. Таким образом, монтаж отдельных компонентов соленоида в центре реактора может начаться в ближайшее время.

6 таких магнитов образуют так называемый соленоид. Фото: ИТЭР

Одна из таких деталей представляет собой катушку длиной 6000 метров, изготовленную из сверхпроводящего материала ниобий-олово. Эти кабели изолированы и имеют общую длину 300 километров.

Внешняя изоляция состоит из 25 слоев и должна выдерживать напряжение более 30 000 вольт. Магнитные катушки испытывались при температуре 4,7 Кельвина или -268,6 градуса Цельсия и силе тока 48 500 ампер.

Ожидается, что магнитное поле реактора ИТЭР достигнет напряженности 13 Тесла (Тл). Мощный МРТ в медицинской сфере достигает 3 Тл — но только для коротких импульсов. Соленоид должен поддерживать постоянное значение 13 Тл в течение нескольких минут.

Реализация всего проекта ИТЭР сталкивается с задержками и ростом затрат. Первый запуск реактора должен был состояться в 2025 году. Теперь первый испытательный запуск ожидается не ранее 2028 года.