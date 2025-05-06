Речь идет об электрическом летательном аппарате вертикального взлета и посадки Vector AI; таким образом производитель дронов Quantum Systems стремится стать лидером на соответствующем рынке.

Вооруженные силы Испании подписали крупное рамочное соглашение с немецким стартапом по производству беспилотников Quantum Systems. Соглашение предусматривает поставку 82 беспилотников Vector AI, которые будут использоваться в первую очередь в целях разведки (ISR).

Дрон Vector AI от Quantum Systems. Фото: Quantum Systems

Первыми пользователями систем Vector станут испанская армия (Ejército de Tierra) и испанская морская пехота (Infantería de Marina). Поставка первых единиц запланирована на 2025 год.

«Испания сыграет роль пионера в использовании тактической воздушной разведки в Европе», — говорит Мартин Каркур, директор по продажам Quantum Systems.

Использование современных систем воздушной разведки позволит испанским вооруженным силам принимать более быстрые и обоснованные решения.

Параллельно с закупкой систем Vector ВВС Испании заказали для своих спецподразделений несколько систем Twister, предназначенных для ближней разведывательной миссии в условиях высокодинамичных операций. Более подробная информация о развертывании беспилотников Vector и рамочном соглашении будет объявлена на Международной выставке обороны и безопасности (FEINDEF) в Мадриде с 12 по 14 мая.

Vector AI — это электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки, созданный на основе многолетнего опыта эксплуатации, включая тысячи часов полетов в ходе военных операций по всему миру. Система предоставляет операторам изображения высокого разрешения в режиме реального времени и отличается открытой архитектурой, которая обеспечивает постоянное расширение возможностей.

Дрон оснащен мощными бортовыми вычислительными системами и инструментами искусственного интеллекта, которые снижают нагрузку на операторов. При максимальном взлетном весе 9,5 кг, дальности действия команд управления более 60 км и продолжительности полета более 180 минут система превосходит по своим характеристикам многие сопоставимые БПЛА.

Уникальной особенностью технологии Vector AI является ее способность работать в условиях отсутствия сигнала ГНСС и электронных помех. Это стало возможным благодаря нескольким ключевым технологиям, включая визуальную инерциальную одометрию (VIO), одновременную локализацию и картографирование (SLAM), а также защиту от помех и двухдиапазонную связь. Возможность автономного полета с управлением на базе искусственного интеллекта и машинного обучения обеспечивает точную навигацию даже без поддержки ГНСС и гарантирует работоспособность системы даже в самых сложных условиях.

Quantum Systems была основана в 2015 году и базируется недалеко от Мюнхена. В последнее время компания значительно выросла за счет поглощений стартапов. Так, о полном поглощении AirRobot GmbH было объявлено в марте. Это приобретение расширило портфель компании в области беспилотных технологий и одновременно обеспечило получение заказов от Вооруженных сил Германии.

Кроме того, в 2025 году Quantum Systems приобрела контрольный пакет акций мюнхенского стартапа EFT Mobility и инвестировала в разработку систем электропривода. Это означает, что двигатели для дронов можно разрабатывать собственными силами, и в будущем их больше не придется закупать у сторонних поставщиков.