Эксперты предупреждают о серьезных долгосрочных последствиях для американского технологического сектора.

Новый отчет Zeki Data раскрывает радикальные изменения в мировом ландшафте талантов в области ИИ. Анализ основан на данных 800 000 ведущих экспертов в области искусственного интеллекта по всему миру. В «Отчете о состоянии талантов в области ИИ 2025» прогнозируется «утечка мозгов» (процесс массовой эмиграции) из США в другие страны.







Исследование показывает быстрое снижение доминирования США в секторе ИИ. Такое развитие событий может оказать долгосрочное влияние на глобальный инновационный ландшафт. Zeki Data предупреждает о серьезных долгосрочных последствиях для технологического сектора США.

По данным Zeki Data, Индия превращается из экспортера талантов в центр привлечения специалистов в области ИИ. Европейские компании и страны Персидского залива также активизируют свои усилия по привлечению и удержанию лучших специалистов. Лондон намерен позиционировать себя как новый центр развития технологий. Конкуренция за ведущих экспертов в области ИИ обостряется. Ограниченность числа высококвалифицированных специалистов приводит к острой глобальной конкуренции.



Согласно анализу, Google укрепляет свои позиции в области крупных языковых моделей за счет целенаправленного привлечения талантливых специалистов — Nvidia также может укрепить свою лидирующую роль в сфере инноваций за счет успешного привлечения талантов. Крупные фармацевтические компании все чаще передают высокорисковые исследования лекарственных препаратов на основе ИИ специализированным стартапам.

По данным Zeki Data, область квантовых вычислений всё чаще соприкасается с искусственным интеллектом. Однако это наносит ущерб компаниям из области квантовых вычислений. Медицинские исследователи теряют таланты из-за расширения компаний, занимающихся ИИ. Согласно исследованию, оборонный сектор оказывается устойчивым к текущим изменениям.

Базирующаяся в Лондоне компания Zeki Data выявляет и отслеживает таланты в области ИИ по всему миру. Компания специализируется на таких областях глубоких технологий, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, технологии обработки данных, полупроводники и технологии здравоохранения. Основное внимание уделяется использованию комплексной базы данных для выявления и прогнозирования инновационного потенциала отдельных лиц, а также компаний и стран, в которых они работают.