Китайский «Ляован-1» (Liaowang-1) недавно отправился в поход для своих первых испытаний. В китайских социальных сетях была опубликована фотография, на которой запечатлено впечатляющее судно вдали от гавани.

«Ляован-1». Фото: Weibo Некоторые СМИ предполагают, что «Ляован-1» уже эксплуатируется армией Китая. Однако, скорее всего, это будут первые морские испытания, которые подтвердят мореходные качества судна.

Корабль слежения и управления

«Ляован-1» — так называемый корабль слежения. Первоначально эти корабли были построены для использования антенн, радаров и другого электронного оборудования наблюдения для отслеживания траекторий ракет над морем — например, во время испытаний ракет или во время космических запусков.

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В прошлом их радиосистемы обеспечивали передачу инструкций по коррекции курса на спутники, а также для пилотируемых космических полетов. Эта функция ретрансляции была необходима, поскольку передатчики на суше были недостаточно мощными, чтобы достичь спутников или космических аппаратов, летящих над морем.

Важность отслеживания снизилась, поскольку функции мониторинга и связи в настоящее время в значительной степени перешли к спутникам или спутниковым сетям. Поэтому несколько удивительно, что Китай построил новый корабль слежения, который значительно больше своих предшественников и значительно больше кораблей слежения США.

«Ляован-1». Фото: Weibo

Точных характеристик судна пока нет, но предполагается, что «Ляован-1» будет иметь длину 225 метров и ширину 32 метра. Эти значения были рассчитаны на основе фотографий и спутниковых снимков, поэтому возможны небольшие отклонения от фактических измерений. Ожидается, что водоизмещение составит более 30 000 тонн.

Этот показатель эквивалентен небольшому авианосцу. Например, итальянский Cavour имеет длину 244 метра, ширину 39 метров и водоизмещение 28 000 тонн.

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Насколько огромен корабль, становится ясно при сравнении с другими кораблями слежения. Самым крупным в США является USNS Howard O. Lorenzen длиной 163 метра и водоизмещением почти 13 000 тонн.

USNS Howard O. Lorenzen. Фото: USNORTHCOM

В настоящее время китайские корабли слежения объединены в класс «Юань-Ван» (Yuan Wang). В зависимости от модели их длина составляет от 130 до 222 метров. Но даже самые крупные модели, Yuan Wang 5 и 6, имеют водоизмещение всего 25 000 тонн.

На корабле много антенн

Китайская армия пока официально не прокомментировала возможности «Ляован-1». На фотографиях и предыдущих спутниковых снимках видно, что на корабле имеется не менее пяти обтекателей различных размеров. Какие именно антенны там установлены, неизвестно. Вероятно, это антенны радаров для разных диапазонов частот.

Отчетливо видны две большие системы антенн в задней части корабля. Вероятно, это фазированные антенные решетки. Они состоят из сотен или даже тысяч антенн, работающих совместно. По сравнению с обычным радаром фазированная решетка имеет более высокую точность и дальность действия, а также может отслеживать больше целей одновременно.

Задачи «Ляован-1»

Очевидно, что Китай не будет использовать этот корабль только для наблюдения за собственными ракетными испытаниями и космической программой. Размеры и характеристики «Ляован-1» позволяют предположить, что он предназначен для длительных миссий и действует как гигантская система наблюдения в море, тем самым закрывая возможные пробелы в радиолокационной сети Китая или существенно расширяя ее.

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Кроме того, Китай сможет использовать судно не только в своих водах. Благодаря обширным возможностям радиолокационного наблюдения и, вероятно, техническому оборудованию для перехвата электронных сообщений, можно собирать ценную информацию. Сообщается, что некоторые корабли класса «Юань-Ван» также имели это предназначение, поэтому их часто называют кораблями-шпионами.

Помимо кораблей, ракет и самолетов, «Ляован-1» также может отслеживать траектории спутников. И это, как подозревают аналитики, одна из главных причин, по которой Китай построил этот корабль. Что касается спутников, то Китай значительно уступает США, по крайней мере, по численности таких аппаратов. Таким образом, у Китая нет такой всеобъемлющей спутниковой сети, которая позволяла бы контролировать другие спутники, а также морское и воздушное движение по всему миру. «Ляован-1» может помочь сократить преимущество США в области наблюдения с Земли.

«Ляован-1». Фото: Weibo

Спутники в военных конфликтах

Со стратегической точки зрения это означает, что в случае потенциального конфликта США должны учитывать, что Китай может отслеживать спутники в режиме реального времени, что является первым шагом на пути к возможности борьбы с ними. Китай не скрывает, что в случае возникновения конфликта он примет меры против американских спутников.

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В частности, Starlink, похоже, считается большой проблемой для Поднебесной. Starlink можно, помимо прочего, использовать для управления недорогими беспилотными летательными аппаратами-камикадзе на больших расстояниях. Китай, конечно, хочет противодействовать этому, если осуществит свои угрозы и вторгнется на Тайвань.

В настоящее время предполагается, что план Китая заключается в полной оккупации главного острова Тайвань в течение одного дня. Только таким образом Китай сможет сосредоточиться на защите себя от американских войск, которые могут прийти на помощь Тайваню. Обстановка в регионе в целом накаляется: только 27 апреля стало известно, что Китай развернул флаг на спорном необитаемом острове в Южно-Китайском море — неподалеку от форпоста Филиппин.

Starlink может помочь войскам Тайваня поддерживать связь, несмотря на разрушенную или захваченную инфраструктуру, организовываться и атаковать китайский флот с помощью беспилотных катеров, спрятанных вблизи небольших островов. Чем дольше будет продолжаться это сопротивление, тем больше времени будет у США, чтобы войти в зону военных действий и отразить вторжение.

Военные операции в космосе

В Китае уже разрабатываются планы по уничтожению большого количества спутников Starlink в кратчайшие сроки. Согласно моделированию, 99 спутников Китая могут приблизиться к 1400 спутникам Starlink в течение 12 часов, чтобы, например, вывести их из строя с помощью лазеров или систем электронного подавления. Однако для того, чтобы этот план сработал, Китаю необходимо максимально полное наблюдение за траекториями спутников в режиме реального времени.

Китайская симуляция эффективной охоты за спутниками Starlink. Фото: SCMP/Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики

США не относятся легкомысленно к подобным теоретическим планам и симуляциям. Недавно Космические силы сообщили, что Китай отрабатывает воздушные бои в космосе с использованием спутников.

Существуют опасения, что Китай, а также Россия быстро догоняют США по своим космическим возможностям.

Речь идет не только о спутниках Starlink, но и спутниках наблюдения и связи вооруженных сил США. Благодаря объединению военных систем в сеть спутники стали неотъемлемой частью инфраструктуры современной армии.

Чтобы предотвратить развитие негативных сценариев, США инвестируют в различные проекты. К ним относится проект космического самолета-носителя, который при необходимости запускает истребители-спутники для уничтожения вражеских спутников.





