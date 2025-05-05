Бразильская армия ищет новые 105-мм легкие гаубицы для замены части своей артиллерии в рамках двух тендеров. Похоже, у британского предложения здесь есть хорошие шансы выиграть тендер.

В настоящее время бразильская армия использует несколько типов буксируемой артиллерии калибра 105 и 155 мм, которые эксплуатировались несколько десятилетий. Это гаубицы американского производства M101/102 (примерно 230 штук) и M114 (примерно 80 штук), итальянские OTO Melara Mod 56 (примерно 60 штук) и британские L118 (40 штук).

Бразильские гаубицы L118 во время учений. Фото: Википедия

L118 — самые современные в этом списке, но технике уже более 30 лет. Поэтому необходимо было (даже принимая во внимание «долговечность» оружия в странах Южной Америки) начать искать преемника хотя бы для некоторых из вышеупомянутых орудий.

Бразильские гаубицы L118 во время учений. Фото: Википедия

Официальная процедура по этому вопросу была запущена 1 августа 2024 года с объявлением Генерального штаба бразильской армии о проведении консультаций через Управление армейских проектов (EPEx). Их цель состояла в том, чтобы дать возможность военным, принимающим решения, оценить, какие образцы они могли бы приобрести в рамках программы Subprograma Sistema de Artilharia de Campanha (SPrg SAC) в количестве не менее 54 единиц. Заинтересованные компании должны были до 12 августа направить информацию о своей заинтересованности в участии в тендере. В рамках презентации предложения компания должна была включить такие элементы, как логистическая поддержка (предпочтительно связанная с производством комплектующих в бразильской промышленности).

Интересно, что данные консультации происходили параллельно с работами по производству Бразилией собственной 105-мм (и 155-мм) гаубицы на основе полученной иностранной лицензии. В первой половине ноября прошлого года отраслевой портал Revista Tecnologia & Defesa сообщил, что Генеральный штаб бразильской армии продлил срок консультаций и анализа рынка до 20 декабря. В начале марта сайт сообщил о встрече между представителями армии и представителями BAE Systems, в ходе которой обсуждалось возможное лицензионное производство гаубиц L119 в Бразилии.

От бразильской армии присутствовали представители Генерального штаба армии и Командования по логистике. В ходе встречи обсуждались несколько тем, включая требования Бразилии к лицензии на гаубицу L119, следующие шаги по продвижению переговоров и возможное межправительственное соглашение с Соединенным Королевством по этому вопросу. Это стало бы еще одним элементом сотрудничества между этими странами и позволило бы британской промышленности создать еще одну производственную площадку для своей продукции (которая в будущем будет производиться на Украине).

Бразильские буксируемые легкие гаубицы L118. Фото: Википедия

Считается, что у британского проекта наибольшие шансы выиграть оба тендера. Это, безусловно, одна из ведущих разработок, хотя не исключены и конкурирующие предложения со стороны французской KNDS France (гаубица LG1 MkIII), турецкой MKEK (гаубица Boran) или китайской Norinco.

В пользу L119 говорит тот факт, что его более старая версия, L118, уже несколько десятилетий используется бразильской армией и морской пехотой. Покупка и производство/совместное производство продукции BAE Systems представляется естественным шагом для постепенной замены большинства или всех существующих гаубиц M101/102 и OTO Melara Mod 56 (почти 300 единиц).

L119 — легкая британская 105-мм буксируемая гаубица на базе L118, разработанная в 1970-х годах для британской армии. Дальность стрельбы данной артиллерийской системы (в зависимости от используемых боеприпасов) составляет 17,2-20 км. Постоянная скорострельность составляет три выстрела в минуту, но на определенный промежуток времени ее можно увеличить до 12 выстрелов за 60 секунд.

В США гаубица известна как M119 и использует другой тип боеприпасов. Благодаря небольшому весу (менее 2000 кг) технику можно перевозить по воздуху вертолетами или буксировать, например, многоцелевым автомобилем HMMWV. В настоящее время L118/119 состоит на вооружении армий таких стран, как Великобритания, Украина, Бахрейн, Ирландия, Марокко, Португалия, Новая Зеландия и Таиланд.