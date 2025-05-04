2 мая сенатор Синтия Ламмис заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает ее законодательное предложение о создании стратегического резерва биткоинов с целью покупки одного миллиона BTC, как сообщают СМИ.

Сенатор-республиканец Синтия Ламмис внесла законопроект о создании биткоин-резерва в июле 2024 года. Он называется «Закон о резерве биткоинов» и предусматривает, что Министерство финансов США создаст национальный резерв криптовалюты в размере одного миллиона BTC.







Цель — «обеспечить стратегические интересы США» путем использования биткоина в качестве инструмента сокращения растущего государственного долга. В марте этого года Синтия Ламмис повторно внесла законопроект с небольшими изменениями — на этот раз при поддержке нескольких соавторов.

Ламмис, одна из самых известных сторонниц биткоина в Сенате США, 2 мая снова выступила в Конгрессе с речью о своей инициативе в отношении биткоина и поддержке действующего президента США Дональда Трампа.

По словам сенатора, США должны стать мировым лидером с этим новым цифровым активом на основе реестра, который преобразует повседневную экономику, предоставляя простым американцам и, конечно же, рабочим по всему миру, контроль над своими собственными деньгами.

После выступления Синтии Ламмис в социальных сетях быстро распространились слухи: такие крупные источники, как Bitcoin Magazine, утверждали, что Ламмис подтвердила, что Дональд Трамп поддержал покупку одного миллиона биткоинов.

Сам Дональд Трамп пока публично не прокомментировал законопроект сенатора Ламмис.

Поддержка Дональдом Трампом идеи национального резерва биткоинов не является чем-то новым. Во время предвыборной кампании 2024 года он уже объявил, что создаст стратегический резерв биткоинов для США.

Через несколько недель после вступления в должность президента Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Этот указ заложил основу для превращения биткоина в компонент национальной денежно-кредитной и политики безопасности.

Таким образом, уже давно стало ясно, что создание государственных биткоин-фондов в США — это уже часть реальной политической стратегии.

Однако пока неизвестно, удастся ли США на самом деле накопить резерв в один миллион BTC или даже больше. По словам Бо Хайнса, представителя Белого дома по вопросам криптовалют, администрация Трампа хочет иметь как можно больше биткоинов. Однако дополнительные BTC могут быть приобретены только в том случае, если это не повлечет за собой никаких расходов для налогоплательщиков.