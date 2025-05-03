Спутниковые снимки показывают, что недалеко от Нетенза (где расположен ядерный объект) началось строительство двух соединенных между собой туннелей, ведущих непосредственно к ядерному объекту.

Иран усиливает меры безопасности на своих подземных ядерных объектах на фоне переговоров с США, сообщает 2 мая портал Space24 со ссылкой на агентство Reuters. Само агентство ссылается на доклад Института науки и международной безопасности США. Институт науки и международной безопасности (ISIS) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на информирование общественности о научных и политических вопросах, влияющих на международную безопасность. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с ядерным оружием и обеспечением его нераспространения.







Отчет, основанный на анализе спутниковых снимков, показывает, что Иран окружил две сети туннелей, скрытые глубоко под горным хребтом Коланг Газ Ла в центральной части страны, массивным кольцом сооружений. Туннели связаны с главным ядерным объектом в Нетензе.

Отчет был опубликован в преддверии третьего раунда переговоров между США и Ираном по возможной ядерной сделке. Однако переговоры между США и Ираном, запланированные на 3 мая, были на днях перенесены на более поздний срок. По словам президента института Дэвида Олбрайта, возведение сооружений позволяет предположить, что обе сети туннелей, которые Тегеран строил в течение нескольких лет, могут быть введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Олбрайт напомнил, что Иран не разрешил инспекторам ООН получить доступ к этим туннелям. По его словам, это вызвало опасения, что они могут быть использованы для хранения иранского запаса высокообогащенного урана или незаявленных ядерных материалов, а также для строительства высокотехнологичных центрифуг, которые могли бы быстро очистить достаточное количество урана для создания атомной бомбы.

Коммерческие спутниковые снимки, использованные в отчете, показывают, что были построены укрепленные входы в туннель, а также возводятся высокие стены вдоль дороги, окружающей вершину горы.







Агентство Reuters подчеркивает, что Иран отклонил требования полностью прекратить свою ядерную программу. Власти Тегерана заявляют, что развивают свою ядерную программу в мирных целях. Израиль не исключил возможности нанесения удара по ядерным объектам Тегерана в ближайшие месяцы.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил во вторник, 29 апреля, что «предпринимаются усилия» по «расширению гарантий» на ядерных объектах. В среду, 30 апреля, представитель МИД Ирана подчеркнул, что США демонстрируют «отсутствие доброй воли» и серьезного подхода к переговорам с Тегераном, о чем, по его мнению, свидетельствуют недавно введенные США санкции против Ирана.





