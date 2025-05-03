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kosmos_news
Венесуэла заинтересована в поставках сырой нефти Китаю
Китайский рынок остается последним прибежищем для Венесуэлы. Большое влияние на экономику страны оказывают международные факторы, такие как быстро меняющийся рынок нефти и санкции, введенные США.

Важнейшим направлением потенциального экономического сотрудничества в контексте торговли нефтью для Венесуэлы является Китай. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время своего визита в китайскую столицу в конце апреля. Там ее приняли вице-президент КНР Хань Чжэн и представители Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), крупнейшей компании Китая, занимающейся торговлей и добычей сырой нефти и природного газа. Главной целью переговоров было стремление Венесуэлы к более тесному сотрудничеству между странами.


По данным Bloomberg, Китай мог бы выйти на рынок этого региона, покупая нефть у Венесуэлы, однако это, скорее всего, повлечет за собой реакцию со стороны Соединенных Штатов. Правительство США уже давно оказывает давление на нефтяные компании, включая Chevron, доминирующую в регионе, с целью заставить их покинуть этот рынок. Причина подобных действий — попытка задушить главный финансовый источник поддержки Николаса Мадуро.

Дональд Трамп также заявил, что санкции против Каракаса включают введение «вторичных санкций». Это означает, что США будут наказывать любые попытки третьих стран закупить венесуэльскую нефть с целью задушить местную промышленность, перекрыв ей все рынки сбыта.

В этом контексте Китай, по-видимому, является одной из немногих стран в мире, которая имеет как достаточно большую экономику и высокий спрос на энергоресурсы, так и политическую волю противостоять Вашингтону. Снятие эмбарго США на поставки венесуэльской нефти, безусловно, принесет Китаю ощутимые экономические выгоды, однако это, скорее всего, повлечет за собой ответные действия и, следовательно, дальнейшую эскалацию продолжающейся торговой войны между двумя державами.

Однако Китай — даже в случае возможного сотрудничества — ожидает пересмотра текущих контрактов и весьма льготных цен. Это является прямым следствием отсутствия альтернатив для Венесуэлы и, как следствие, исключительно сильной позиции Китая на этих двусторонних переговорах.

Давление со стороны США уже приводит к серьезному спаду нефтяной отрасли в Венесуэле, о чем свидетельствует расторжение PDVSA (крупнейшей нефтяной компанией страны) некоторых контрактов с Chevron на вывоз сырья. 

Дельси Родригес, несмотря на конфиденциальный характер своего визита, утверждает, что переговоры проходят весьма успешно. 

Считается, что переговоры являются частью более масштабной геополитической игры, которую ведут в основном США и Китай. Однако для Каракаса это не имеет значения. Постоянное ослабление местной валюты, пессимистичные прогнозы относительно венесуэльского центрального банка и растущая инфляция — вот лишь некоторые из внутренних проблем, с которыми правительству Николаса Мадуро приходится считаться.

Венесуэла из-за своих богатых месторождений попала в ловушку, типичную для многих стран, построивших свою мощь на продаже углеводородов. Поэтому, если Венесуэла не заключит достаточно выгодную сделку с Китаем, можно ожидать ухудшения социальных настроений и замедления темпов роста в других секторах экономики.


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#китай #нефть #венесуэла
Источник: oilprice.com
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