Ранее 747-8 были построены для российской авиакомпании «Трансаэро».

С 1962 года президенты США традиционно летают на самолетах Air Force One («Борт номер один», позывной любого самолёта ВВС США, на борту которого находится глава Белого дома). С 1990-х годов это два самолета 747-200B, представляющие собой специально переоборудованные модели Boeing 747.

«Борт номер один». Фото: REUTERS

Оба самолета совершили свой первый полет в 1987 году, их срок эксплуатации приближаются к концу. Вот почему эти самолеты Дональд Трамп хотел заменить еще в первый срок своего президентства.

Boeing наконец принял соответствующий заказ в 2017 году. Два самолета 747-8, которые уже были построены для российской авиакомпании «Трансаэро» должны были быть переоборудованы в Air Force One, то есть в так называемый «Борт номер один».

Boeing планировал поставить первый самолет к декабрю 2024 года. Но из этого ничего не вышло. Компания Boeing объяснила срыв сроков выполнения контракта стоимостью 3,9 млрд долларов рядом проблем, включая цепочку поставок, нехватку рабочей силы и сложную конструкцию самолета. Boeing отложил поставку нового президентского самолета до 2035 года.

Президенту США, видимо, надоело ждать, и он распорядился купить самолет у правительства Катара. Трамп намерен временно использовать это воздушное судно в качестве Air Force One. По иронии судьбы, речь идет о самолете, также произведенным Boeing. Как сообщает Wall Street Journal, самолет 747-8 ранее принадлежал правительству Катара.

Сообщается, что в феврале Трамп летал именно на этом самолете вместо нынешнего Air Force One. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил тогда, что перелет Трампа на 747-8 была направлена на то, чтобы «подчеркнуть неспособность проекта своевременно предоставить Air Force One».

Когда Трампа спросили об этом, он сказал:

«Я недоволен Boeing. Возможно, мы пойдем другим путем и купим другой самолет».

В это же время Трамп настраивал Илона Маска против Boeing. Генеральный директор Boeing Келли Ортберг заявил, что Маск должен помочь устранить ограничения, которые привели к задержке выпуска нового самолета Air Force One. Сообщается, что Маск хотел, чтобы Boeing смягчил требования к допускам сотрудников, участвующих в строительстве самолета.

Теперь Трамп поручил базирующейся во Флориде оборонной компании L3Harris переоборудовать катарский самолет в Air Force One. Новый Air Force One может быть готов к концу года.

Однако, поскольку самолет президента США — не обычное воздушное судно, а самолет с высокими требованиями к безопасности и оборудованию, L3Harris может потребоваться больше времени для поставки.

К особенностям Air Force One относятся усовершенствованная навигационная система, сложная система обороны и специальные функции шифрования для связи.

Модель 747-8 была выбрана ВВС США в качестве нового президентского самолета в 2015 году. Boeing 747-8 — новейшая и самая большая версия 747, известная как Jumbo Jet. Он был разработан как преемник модели 747-400 и в настоящее время является самым длинным пассажирским самолетом в мире.

Сколько будет стоить самолет из Катара и его переоборудование, на данный момент неизвестно. Также неясно, отменит ли Трамп заказ Boeing. Сообщается, что Boeing на несколько миллиардов долларов превысил бюджет строительного проекта.