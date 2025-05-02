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kosmos_news
SammyGuru: Samsung в этом году может выпустить свой первый смартфон с тройным складным экраном
Компания сообщает о «максимизации конкурентоспособности за счет инноваций в форм-факторе».

Во время представления своих последних квартальных показателей компания Samsung продемонстрировала совершенно новый тип складного телефона. Компания заявила о «максимизации конкурентоспособности за счет инноваций в форм-факторе».


Как пишет ресурс SammyGuru, данное сообщение может указывать на готовящееся к выходу устройство с тройным складным дисплеем. Это будет первое устройство такой конструкции, произведенное в Южной Корее. На данный момент Samsung продает только просто складные телефоны.

В начале апреля появились соответствующие записи в базе данных Ассоциации GSM (GSMA). Об этом в то время сообщал портал GSMArena. Соответственно, устройство с тройным складным экраном изначально может появиться исключительно в Южной Корее и Китае. Упоминаются номера моделей SM-F968N (Корея) и SM-F9680 (Китай), что указывает на скорый выход на рынок.

Согласно текущей информации, складное устройство, имеющее кодовое название Q7M, может иметь дисплей с диагональю 9,9 дюйма — значительно больше, чем у нынешнего Galaxy Z Fold 6 с диагональю 7,6 дюйма. Судя по всему, Samsung отказывается от бренда Galaxy W, который ранее использовался в Китае для этой модели.

Samsung не первый производитель, реализующий подобную конструкцию устройства. Huawei Mate XT также имеет тройной складной дисплей. Его тройной экран имеет диагональ 10,2 дюйма.

Обычно между включением в базу данных GSMA и официальным запуском проходит 6–7 месяцев. Значит, презентация гаджета может состояться уже в октябре 2025 года.

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#samsung #смартфон #техника
Источник: sammyguru.com
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