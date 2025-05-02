Все больше людей чувствуют себя одинокими — Марк Цукерберг рассматривает чат-ботов на основе ИИ как решение этой проблемы, однако эксперты предупреждают о социальных и психологических последствиях.

В недавнем подкаст-интервью с Дваркешем Пателем миллиардер Марк Цукерберг ясно изложил свои взгляды на будущую роль ИИ в современном обществе, тем самым возобновив дискуссию о социальном влиянии искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Futurism. Смысл предложения Цукерберга: поскольку у многих людей слишком мало настоящих друзей, чат-боты на основе искусственного интеллекта должны заполнить этот пробел.







В настоящее распространяется новая новая «пандемия» — вирус одиночества, как его назвали социологи. Особенно в промышленно развитых странах все больше людей чувствуют себя одинокими и социально изолированными. Термин «вирус одиночества» теперь используется не только учеными и средствами массовой информации, но и лицами, принимающими политические решения, чтобы привлечь внимание к медицинским и социальным последствиям хронического одиночества.

Больше всего страдают от одиночества пожилые и молодые люди, при этом женщины страдают от одиночества больше, чем мужчины.

В подкаст-интервью Марк Цукерберг сказал, что в среднем у американцев меньше трех друзей, но на самом деле им нужно гораздо больше, около 15, чтобы не чувствовать себя одинокими. По словам миллиардера, решение проблемы уже находится в разработке — это чат-боты на основе искусственного интеллекта. Цукерберг убежден, что виртуальная дружба может компенсировать отсутствие реальных социальных контактов.

Он признал, что в настоящее время все еще существует «социальная стигматизация», которая мешает людям взаимодействовать с друзьями, использующими искусственный интеллект, на широкой основе. По его мнению, пока еще нет подходящего термина, чтобы должным образом классифицировать эту новую форму связи.

Кроме того, сама технология все еще находится в зачаточном состоянии: фактически, даже самые передовые модели ИИ постоянно достигают своих пределов. Это становится проблемой, особенно когда речь идет о вымышленных фактах, логических ошибках или этических вопросах. Тем не менее, компания Цукерберга вкладывает значительные средства в разработку своих чат-ботов на основе искусственного интеллекта.

Остается один вопрос: может ли ИИ действительно облегчить одиночество? Психологи уже много лет предостерегают от использования ИИ в качестве замены психотерапевтам, друзьям или даже партнерам. Дело в том, что со временем эмпатия и настоящие социальные навыки могут быть нарушены.

Цукерберг, похоже, мало обращает внимания на эти аспекты. Его компания известна тем, что расширяет границы возможного в рамках инновационных продуктов. Например, недавно выяснилось, что разработанный корпорацией Цукерберга ИИ позволяет вести очень откровенные разговоры через WhatsApp, что противоречит законам о защите несовершеннолетних. По данным Wall Street Journal, руководители уже предупреждали своих сотрудников об отсутствии мер защиты, но, по всей видимости, безуспешно. Компания Цукерберга отреагировала только после того, как информация об уязвимости системы безопасности стала достоянием общественности.





