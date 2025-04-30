Технологическая конкуренция между Востоком и Западом нарастает вследствие международной напряженности и торговых эмбарго.

Китайский технологический гигант Huawei находится в шаге от крупного прорыва в глобальной гонке за доминирование на рынке ИИ-чипов. В начале мая компания выпустит новейшее поколение нейронных процессоров серии Ascend. Данные о производительности: скорость обработки увеличена вдвое, а время обработки сокращено сокращено в два раза по сравнению с предыдущей моделью.



По данным Wall Street Journal, Huawei уже работает над следующим поколением Ascend-910D, прототип которого должен выйти на стадию испытаний в конце мая. По первоначальным оценкам, этот чип может даже превзойти по производительности текущие топовые модели Nvidia.

Новые чипы производятся по 7-нм технологии. Системы имеют 53 миллиарда транзисторов и инновационную архитектуру, состоящую из двух вычислительных и четырех блоков памяти. Компания Huawei планирует поставить более 750 000 устройств таким крупным клиентам, как ByteDance (разработчик TikTok) и китайские телекоммуникационные компании.

Новое поколение чипов достигает примерно двух третей производительности флагманского чипа H100 от американского конкурента Nvidia — впечатляющее достижение, которое стало возможным благодаря масштабной государственной поддержке Китая. Пекин инвестировал около 30 миллиардов долларов в разработку чипов искусственного интеллекта, что свидетельствует о стремлении Китая занять лидирующие позиции в этой области.

США реагируют на это развитие событий ужесточением санкций и торговых ограничений. С 2019 года Huawei возглавляет черный список, в который сейчас входят более 200 китайских технологических компаний. Американские производители, такие как Nvidia и AMD, подвергаются строгим экспортным ограничениям со стороны Вашингтона: им не разрешено поставлять свои самые передовые модели чипов в Китай.

Несмотря на эти препятствия, Huawei создала сложную сеть разработчиков, торговых и инвестиционных компаний, которая обеспечивает доступ к западным технологиям и ключевым ресурсам. Такая стратегия в сочетании с государственной поддержкой и четкой ориентацией на развитие ИИ может подорвать технологическое лидерство Запада быстрее, чем ожидалось ранее.