Исследование показывает, что заметных изменений на рынке труда из-за искусственного интеллекта значительно меньше, чем предполагали многие эксперты. Инструменты ИИ иногда даже способствуют появлению новых рабочих мест.

Когда пару лет назад появились первые чат-боты, была надежда, что ИИ-инструменты смогут взять на себя большую часть рутинной работы. Однако существовала и обеспокоенность, что однажды ИИ сделает ряд профессий ненужными или, по крайней мере, невостребованными. Исследование экономистов Андерса Хумлума и Эмили Вестергаард показало, что заметных изменений в обоих направлениях по-прежнему не наблюдается.







Как сообщает The Register, в ходе исследования экономисты изучили в общей сложности одиннадцать профессий в Дании в период с 2023 по 2024 год. Они опросили около 25 000 сотрудников об использовании и влиянии ИИ на трудовой процесс. По мнению экономистов, должности этих сотрудников, относятся к числу тех, которым ИИ может оказать особую угрозу. В опросе приняли участие, в частности, ИТ-специалисты, финансовые консультанты, юристы, журналисты и учителя.

Однако с момента внедрения ИИ в эти профессии для тех, кого это коснулось, мало что изменилось. Заработная плата и средняя продолжительность рабочего времени остались практически неизменными на всех рассмотренных работах. По словам Хамлума, внедрение чат-ботов произошло на удивление быстро.

Большинство сотрудников затронутых профессий стали использовать ИИ-инструменты. Работодатели также поощряют их использование. Но с точки зрения экономического воздействия пока никаких серьезных изменений не произошло.

По мнению экономистов, это происходит в первую очередь потому, что ИИ ускоряет некоторые этапы работы, но создает новые задачи. Сюда входит проверка текстов, сгенерированных ИИ, или создание специальных подсказок. И даже для тех, кто не использует инструменты ИИ, они могут создать дополнительную нагрузку.

Например, учителям приходится проверять, были ли домашние задания выполнены с использованием ИИ.

В среднем сотрудники экономят лишь около 2,8% полного рабочего часа благодаря ИИ. При 40-часовой рабочей неделе это всего лишь чуть больше часа, который можно потратить на другие задачи благодаря этим инструментам.

Даже если инструменты ИИ повышают производительность, это редко приносит пользу сотрудникам, которые фактически используют соответствующие программы. Только в трех-семи процентах случаев прибыль компании, полученная за счет использования ИИ, передавалась сотрудникам в виде более высокой заработной платы.

Подводя итог результатам исследования, Хамлум говорит:

«Я прихожу к выводу, что любое утверждение о преобразующем эффекте этих инструментов должно противоречить тому факту, что даже спустя два года они не оказывают никакого влияния на экономические показатели».





