Бельгийская армия опубликовала видео первых стрельб колесной боевой разведывательной машины (БРМ) EBRC Jaguar. Всего было приобретено 60 единиц, поставки планируется начать в 2027 году.

В 2019 году Бельгия подписала контракт на поставку 382 колесных бронетранспортеров VBMR Griffon и 60 боевых разведывательных машин EBRC Jaguar, которые должны быть поставлены в период с 2025 по 2030 год. БРМ получит противотанковые управляемые ракеты Akeron MP для борьбы с бронированными объектами, из которых на данный момент закуплено 761 (часть пойдет в пехоту).

В первой половине апреля бельгийская армия опубликовала видео первых стрельб Jaguar, поставки которого должны начаться в 2027 году.

Французская колесная боевая разведывательная машина EBRC Jaguar

Неизвестно, велась ли стрельба бельгийскими солдатами, сотрудниками KNDS France или французским экипажем. Ввод в эксплуатацию VBMR Griffon и EBRC Jaguar позволит Бельгии заменить имеющиеся у нее колесные бронетранспортеры Dingo 2 MRAP и Piranha III. Их приобретение также будет связано с ощутимой прибылью для оборонной отрасли из-за сборки самих машин (в случае Griffon) и производства их комплектующих и боеприпасов.

EBRC Jaguar — французская колесная БРМ, разработанная и производимая консорциумом Nexter Systems, Thales и Arquus (ранее Renault Trucks Defense). Благодаря сочетанию мобильности и мощного вооружения EBRC Jaguar может вести разведку в различных условиях, а также оказывать огневую поддержку колесным бронетранспортерам VBMR Griffon. Они должны заменить во французской армии машины AMX-10 RC, ERC 90 Sagaie и VAB Mephisto (вооруженный пусковыми установками ПТРК НОТ).

EBRC Jaguar

Вооружение Jaguar состоит из автоматической пушки CTA International CT40 с 40-мм телескопическими боеприпасами, расположенной в обитаемой башне, а также 7,62-мм танкового пулемета и пусковой установки противотанковых управляемых ракет MMP. Дополнительно на башне может быть установлен дистанционно управляемый модуль вооружения с 7,62-мм пулеметом.

Базовая броня обеспечивает защиту на уровне 4 по стандарту STANAG 4569A, т.е. полную защиту от стрелкового оружия. Привод мощностью 500 л.с. при массе 25 тонн обеспечивает максимальную скорость 90 км/ч и запас хода более 800 км. Машина будет эксплуатироваться во Франции, Бельгии и Люксембурге.