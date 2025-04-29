Когда в 2027 году Apple будет праздновать 20-летие iPhone, покупателей нового смартфона, скорее всего, ожидает существенное изменение дизайна устройства и, вероятно, значительное повышение стоимости.

К 20-летию выпуска первого iPhone Apple планирует существенно переработать смартфон — флагманский продукт компании. Согласно отчету Apple Insider, iPhone будет доступен в виде складной модели, дизайн которой в версии Pro будет в первую очередь определяться большим количеством стекла в корпусе.







Однако маловероятно, что эти нововведения потенциально поднимут цену смартфона до новых высот, как сообщает сайт 9to5mac. На самом деле тарифная политика нынешнего президента США направлена на то, чтобы значительно удорожить производство iPhone.

Большая часть из более чем 220 миллионов устройств, продаваемых ежегодно, в настоящее время производится в Китае — стране, против которой Дональд Трамп ввел особенно высокие карательные пошлины на импорт в размере 145 процентов. По данным правительства США, нынешнее освобождение от уплаты пошлин для электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, является лишь временной ситуацией.

По мнению Марка Гурмана из Bloomberg, у Apple вряд ли будет возможность удержать цену хотя бы на относительно стабильном уровне. Это связано в первую очередь с тем, что юбилейные модели отличаются особой сложностью.

Соответственно, в устройствах используются новые детали, требующие и новых технологий производства. Производство новых iPhone за пределами Китая «совсем неопределенно». Никогда еще за всю историю Apple этот технологический гигант не выпускал значимый новый продукт за пределами Китая.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе все выглядит иначе. Современные iPhone уже производятся в Индии, и это место производства, вероятно, станет еще более важным в будущем.

Хотя, по оценкам, в настоящее время всего около одной пятой всего импорта iPhone на рынок США поступает из Индии, ожидается, что к концу следующего года это коснется большей части импорта в США. Если план сработает, Индия станет единственным местом производства примерно 60 миллионов iPhone, продаваемых в США ежегодно.

Учитывая, что пошлины США на импорт из Китая могут вырасти до 245 процентов, становится понятно, почему Apple так срочно ищет альтернативу Поднебесной в плане места производства устройств.





