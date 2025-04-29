Недавно на орбиту было выведено еще несколько спутников-шпионов Национального разведывательного управления США (NRO). Агентство сообщило, что за последние два года оно успешно вывело на орбиту более 200 таких аппаратов.

20 апреля на орбиту Земли были выведены спутники американского правительства. Миссия, получившая обозначение NROL-145, была осуществлена с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Ракета стартовала с базы космических войск Ванденберг в Калифорнии. Полет прошел по плану, и нижняя ступень ракеты приземлилась на океанскую платформу примерно через 8 минут после запуска.

Первая ступень ракеты Falcon 9 после приземления на морскую платформу. Фото: SpaceX

Ввиду характера миссии СМИ не смогли узнать всех подробностей. Однако известно, что целью запуска было расширение спутниковой сети, созданной NRO (Национальное разведывательное управление США) на низкой околоземной орбите. Сеть состоит из нескольких спутников Starshield, которые производятся компаниями SpaceX и Northrop Grumman. В рамках миссии NROL-145 было запущено, вероятно, около дюжины новых аппаратов.

«За последние два года NRO запустило более 200 спутников, создав самую большую и эффективную правительственную орбитальную группировку в истории нашей страны. Системы нового поколения NRO помогут гарантировать, что нужные данные будут доставлены нужному пользователю в нужное время быстрее, чем когда-либо прежде», — заявили в NRO.

Система, созданная NRO, предназначена для целей разведки и рекогносцировки. Напомним, что агентство, среди прочего, занимается созданием и эксплуатацией американских спутников-шпионов, а также предоставляет разведывательные данные Министерству обороны и другим агентствам национальной безопасности.

Национальное разведывательное управление США развертывает обширную сеть спутников, предназначенных для отслеживания наземных целей в режиме, близком к реальному времени. SpaceX играет чрезвычайно важную роль в этом проекте, поскольку сеть основана на спутниках Starshield. Это подразделения, созданные на базе спутниковой технологии Starlink, но в данном случае, помимо связи, они способны также вести спутниковую разведку в целях национальной безопасности.

Фото: SpaceX

Компания Илона Маска выполняет задачи в этой области в рамках контракта стоимостью 1,8 млрд долларов, заключенного в 2021 году. Спутники проекта Starshield призваны укрепить позиции США на международной арене и их доминирующий военный потенциал, особенно в период растущей конкуренции со стороны таких соперников, как Россия и Китай.

Систематическое расширение сети чрезвычайно важно для нужд американских военных. Стоит отметить, что до сих пор было предоставлено мало информации о точных возможностях спутников Starshield, хотя представитель NRO некоторое время назад заявил, что это будет «самая мощная, разнообразная и устойчивая система орбитальной разведки, наблюдения и рекогносцировки, которую когда-либо видел мир».





