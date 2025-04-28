Речь идет об укреплении сотрудничества в сфере энергетики.

Россия и Иран все больше укрепляют сотрудничество в сфере энергетики. Страны договорились о контракте на поставку 55 миллиардов кубометров газа из России в Иран и финансовой помощи в строительстве новой иранской атомной электростанции.



В Москве прошла встреча министра нефти Ирана Мохсена Пакнеджада с министром энергетики России Сергеем Цивилёвым. Позднее иранский министр сообщил, что стороны согласовали контракт на поставку 55 млрд кубометров природного газа в год. Цивилев добавил, что в 2025 году Россия может поставить Ирану 1,8 млрд кубометров газа, но не раскрыл цену поставок.

55 млрд кубометров газа в год — объем, сопоставимый с пропускной способностью ныне выведенного из эксплуатации газопровода «Северный поток-1» из России в Германию.

Как сообщают иранские СМИ, Россия также согласилась предоставить кредит на строительство новой иранской атомной электростанции. Ранее Москва уже оказала помощь в возведении первой и пока единственной иранской АЭС в Бушере.

Ранее Пакнеджад объявил о подписании контракта на сумму 4 млрд долларов с российскими компаниями на разработку семи иранских нефтяных месторождений, а также об укреплении сотрудничества в сфере сельского хозяйства и банковского дела.

Россия, среди прочего, углубляет связи с Ираном в оборонной сфере. В январе Владимир Путин принял в Кремле президента Масуда Пезешкиана и подписал с ним соглашение о стратегическом партнерстве.

В то же время, США, под руководством президента Дональда Трампа, стремятся усилить изоляцию Ирана и ужесточить режим санкций. Однако, несмотря на это, Трамп выразил готовность заключить ядерное соглашение с Тегераном, которое ограничит ядерную программу Ирана и будет гарантировать, что страна не получит и не разработает ядерное оружие. Третий раунд переговоров по этому вопросу состоялся в Омане в субботу, 26 апреля.