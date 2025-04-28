Поставки устройства начались только 14 апреля. При настройке смартфона активируется специальный режим, который делает устройство непригодным для использования.

В настоящее время на форуме Google Help и в обзорах Amazon о Google Pixel 9a постоянно появляются посты недовольных покупателей, которые жалуются на большие трудности при настройке своих смартфонов. Причиной, как сообщается, стала серьезная ошибка программного обеспечения.

Google Pixel 9a. Фото: Google

Если настроить телефон после первого использования, все сделанные ранее настройки будут потеряны сразу после выбора языка, а все файлы будут удалены с Google Pixel 9a. Вместо этого устройство переводится в специальный режим, называемый Fastboot, в котором смартфон затем остается и который нельзя отменить.

Это особое состояние запуска устройства. На самом деле режим предназначен только для технических специалистов, чтобы они могли, например, переустановить операционную систему на смартфоне.

По словам пользователей, запущенный режим Fastboot невозможно отменить. Даже служба поддержки Google пока не нашла решения этой проблемы. Запрос от издания Heise в Google показал, что сама компания, по-видимому, до сих пор не знала о проблеме. К счастью, проблема Fastboot затрагивает не все устройства.

Поставки Google Pixel 9a начались 14 апреля, хотя изначально планировалось более раннее начало продаж. Эта задержка также была связана с проблемами, которые уже возникли при анонсе нового телефона. В то время причиной назывались проблемы с качеством "крупного компонента".