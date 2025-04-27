Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
США одобрили продажу крылатых ракет «Томагавк» Нидерландам за €1,9 млрд
25 апреля Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности опубликовало заключение, в котором рекомендовало Конгрессу США одобрить продажу 175 ракет «Томагавк» Нидерландам.

В апреле 2023 года Министерство обороны Нидерландов объявило, что одним из его приоритетов на ближайшие годы станет восстановление возможностей нанесения ударов большой дальности, от которых отказались в начале 2000-х годов, за счет передачи Финляндии реактивных систем залпового огня M270 MLRS. По словам Министерства обороны, речь идет о «дальнейшем укреплении общей боевой мощи и сдерживания НАТО» и о том, чтобы продемонстрировать, «что Нидерланды учитывают свои обязательства, внося весомый вклад в дело Альянса».
Фото: Министерство обороны Нидерландов
Отсюда и намерение приобрести более двадцати экземпляров системы PULS (Precise and Universal Launch System), разработанной израильской группой Elbit Systems. Также речь шла о покупке M142 HIMARS (высокомобильная артиллерийская ракетная система), которую Нидерланды получили разрешение заказать у группы Lockheed Martin от Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), отвечающего за экспорт американской военной техники.

Помимо закупки систем PULS, также велись разговоры о заказе крылатых ракет AGM-158 JASSM ER с дальностью полета более 800 км для вооружения истребителей-бомбардировщиков F-35A Королевских ВВС Нидерландов. В феврале 2024 года DSCA дало добро на продажу 120 экземпляров в Нидерландах на сумму, которая тогда оценивалась в 908 миллионов долларов.

Королевский флот Нидерландов не отставал, поскольку в то время также рассматривался заказ на крылатые ракеты «Томагавк» из Соединенных Штатов. От покупки французской MdCN (морской крылатой ракеты) отказались, поскольку ее дальность (около 1000 км) считалась недостаточной.

Однако все еще было необходимо обеспечить возможность применения «Томагавков» четырьмя фрегатами класса «Де Зевен Провинсиен» благодаря их системам вертикального пуска Mark 41.

Так, в марте фрегат Де Рёйтер (HNLMS De Ruyter) осуществил первый запуск крылатой ракеты Королевского флота под наблюдением ВМС США у побережья Норфолка. Успех этого запуска открыл путь к запросу разрешения от американских властей на закупку ракет «Томагавк». Это разрешение было получено в конце апреля.

Итак, 25 апреля DSCA опубликовало заключение, в котором рекомендовало Конгрессу США одобрить продажу 175 ракет «Томагавк» (163 стандарта Block V и 12 стандарта Block IV) на предполагаемую сумму в 2,19 миллиарда долларов (или 1,9 миллиарда евро по текущему курсу).

Block IV, также называемый «тактическим томагавком», может перепрограммироваться в полете с помощью спутниковой связи и способен распознавать область, прежде чем достичь назначенной для нее цели. Что касается Block V, то ее дальность полета больше (не менее 1600 км), и она выигрывает за счет усовершенствований в системах навигации и связи.

«Эта продажа расширит возможности Нидерландов по противодействию текущим и будущим угрозам посредством использования обычных ракет большой дальности, способных нейтрализовать растущие угрозы. У Нидерландов не возникнет никаких трудностей с интеграцией этих систем в свои вооруженные силы», — заявили в DSCA.

Следует отметить, что Королевский флот также планирует вооружить свои четыре будущие подводные лодки «Black Sword Barracuda» ракетами «Томагавк», которые он заказал у Франции.

По данным Министерства обороны Нидерландов, «Томагавк» «позволит уничтожать стратегические цели, расположенные вдали от моря» и «даст флоту дополнительную боевую мощь», которая «поможет сдерживать потенциальных противников».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #оружие #нидерланды #крылатые ракеты #томагавк
Источник: opex360.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
2
Бета-версия Android Auto 14.3 доступна для загрузки
+
Инсайдер показал мини-флагманы Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus рядом друг с другом
3
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
3
Casio выпустила ограниченную серию часов G-Shock в коллаборации с художником Mooze
+
Россия примет участие в строительстве Трансафганской железной дороги
+
Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер Mijia Fresh Air Pro с HyperOS
+
Samsung в One UI 8 продолжит изменения дизайна, начатые в One UI 7
1
Один из владельцев Tesla Cybertruck засадил свой пикап в грязи, пытаясь проверить его плавучесть
+
Польша готовится подписать контракт с Южной Кореей на поставку подлодок
3
У государственных онлайн-сервисов Украины произошел сбой после прекращения помощи со стороны США
1
Обновленное приложение «Камера» от Xiaomi приносит улучшения по всем направлениям
+
Более 22 минут игрового процесса новой Battlefield попали в Сеть
+
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
+
Видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 оснащены датчиком положения для защиты от провисания
5
Иран представляет новые корветы класса «Шахид Сулеймани»
+
Ни капитана, ни матросов - компания Blue Water Autonomy хочет создать автономные корабли
+
AMD может ограничить или даже отменить выпуск Radeon RX 9060 XT 8 ГБ
2
В Google Translate появится режим изучения языков
+
НАСА испытало устойчивость защитных щитов модуля планируемой космической станции «Орбитальный риф»
+

Популярные статьи

Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
46
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
2
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
55
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
В Китае разработали новый тип квантового сенсора для обнаружения подводных лодок
3
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
16
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Новый военный корабль Северной Кореи Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
+
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
+

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:17
У 5070 ДЛСС есть, и такое г как 9070 она не показывает, с ДЛСС обгонит 9070 XT показывая изображение значительно лучше. А ты со своим "Хуанг разводит" сам себя развёл купив карту значительно хуже чем ...
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
Сергей Анатолич
21:06
Отступят. Они всегда отступали когда припекать начинало. Эти упыри смелые такие на словах потому, что не они воюют.
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
Amon Amarth
21:03
Тогда это будет не рельсотрон, а пушка Гаусса, на пару порядков слабее. Трение необходимо, там через снаряд большой ток пропускается в момент выстрела для дополнительного ускорения.
Япония испытала первый в мире корабельный рельсотрон
Сергей Анатолич
21:01
Да хрен с ними с санкциями, зеленский тут нахрен нужен?🤣
Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен 17-й пакет санкций ЕС против России
Chihonya
21:00
А как же божественная 5070 посасывает?))))
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
LastAtlant
21:00
Интересно сделают ли лимит по паспортным 125 ватт или задушат что бы коробочка не летала над столом от потока турбины)
Китайская PELADN представила мини-ПК YO1 с флагманским чипом AMD и 128 ГБ ОЗУ
Сергей Анатолич
20:58
Ну, во первых: кто вам сказал, что афганскую войну СССР проиграл? Войска были выведены боевым строем с поднятыми знамёнами. В Афганестане была оставлена подготовленная для сражений с маджахедами армия...
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
Маэстро
20:57
ухахаххаах ++++++
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
Workshop
20:57
50 кадров при ФГ - это просто ор....
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered тормозит даже на мощных ПК
dimkahon
20:24
Красноперые, ваши коменты про "8 Гб в 2К25-м мало везде"? Или "не, ща это норм"? Ох, цирк!
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем