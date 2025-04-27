25 апреля Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности опубликовало заключение, в котором рекомендовало Конгрессу США одобрить продажу 175 ракет «Томагавк» Нидерландам.

В апреле 2023 года Министерство обороны Нидерландов объявило, что одним из его приоритетов на ближайшие годы станет восстановление возможностей нанесения ударов большой дальности, от которых отказались в начале 2000-х годов, за счет передачи Финляндии реактивных систем залпового огня M270 MLRS. По словам Министерства обороны, речь идет о «дальнейшем укреплении общей боевой мощи и сдерживания НАТО» и о том, чтобы продемонстрировать, «что Нидерланды учитывают свои обязательства, внося весомый вклад в дело Альянса».

Фото: Министерство обороны Нидерландов

Отсюда и намерение приобрести более двадцати экземпляров системы PULS (Precise and Universal Launch System), разработанной израильской группой Elbit Systems. Также речь шла о покупке M142 HIMARS (высокомобильная артиллерийская ракетная система), которую Нидерланды получили разрешение заказать у группы Lockheed Martin от Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), отвечающего за экспорт американской военной техники.

Помимо закупки систем PULS, также велись разговоры о заказе крылатых ракет AGM-158 JASSM ER с дальностью полета более 800 км для вооружения истребителей-бомбардировщиков F-35A Королевских ВВС Нидерландов. В феврале 2024 года DSCA дало добро на продажу 120 экземпляров в Нидерландах на сумму, которая тогда оценивалась в 908 миллионов долларов.

Королевский флот Нидерландов не отставал, поскольку в то время также рассматривался заказ на крылатые ракеты «Томагавк» из Соединенных Штатов. От покупки французской MdCN (морской крылатой ракеты) отказались, поскольку ее дальность (около 1000 км) считалась недостаточной.

Однако все еще было необходимо обеспечить возможность применения «Томагавков» четырьмя фрегатами класса «Де Зевен Провинсиен» благодаря их системам вертикального пуска Mark 41.

Так, в марте фрегат Де Рёйтер (HNLMS De Ruyter) осуществил первый запуск крылатой ракеты Королевского флота под наблюдением ВМС США у побережья Норфолка. Успех этого запуска открыл путь к запросу разрешения от американских властей на закупку ракет «Томагавк». Это разрешение было получено в конце апреля.

Итак, 25 апреля DSCA опубликовало заключение, в котором рекомендовало Конгрессу США одобрить продажу 175 ракет «Томагавк» (163 стандарта Block V и 12 стандарта Block IV) на предполагаемую сумму в 2,19 миллиарда долларов (или 1,9 миллиарда евро по текущему курсу).

Block IV, также называемый «тактическим томагавком», может перепрограммироваться в полете с помощью спутниковой связи и способен распознавать область, прежде чем достичь назначенной для нее цели. Что касается Block V, то ее дальность полета больше (не менее 1600 км), и она выигрывает за счет усовершенствований в системах навигации и связи.

«Эта продажа расширит возможности Нидерландов по противодействию текущим и будущим угрозам посредством использования обычных ракет большой дальности, способных нейтрализовать растущие угрозы. У Нидерландов не возникнет никаких трудностей с интеграцией этих систем в свои вооруженные силы», — заявили в DSCA.

Следует отметить, что Королевский флот также планирует вооружить свои четыре будущие подводные лодки «Black Sword Barracuda» ракетами «Томагавк», которые он заказал у Франции.

По данным Министерства обороны Нидерландов, «Томагавк» «позволит уничтожать стратегические цели, расположенные вдали от моря» и «даст флоту дополнительную боевую мощь», которая «поможет сдерживать потенциальных противников».