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kosmos_news
ЕС пытается отговорить компании от продажи старых судов теневому флоту
В санкционный список ЕС уже включены 153 судна, которые предположительно принадлежат теневому флоту.

Представитель Европейской комиссии Олоф Гилл заявил в пятницу, 25 апреля, что ЕС принял новые меры, чтобы воспрепятствовать судоходным компаниям из государств-членов продавать старые танкеры теневому флоту, перевозящему санкционированную сырую нефть.
Вид с воздуха на танкер в море. Фото: Sandsun
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС уже принял меры, чтобы отговорить компании от подобной практики, и намерен продолжать это делать. 

«Еще в декабре 2023 года мы ввели систему уведомлений, которая требует от продавцов судов информировать соответствующие органы о своем намерении продать их и доказать, что сделка не нарушит санкции, введенные в отношении России. Эта система имеет обратную силу и распространяется на все подобные сделки, совершенные с декабря 2022 года», - сказал Гилл.

Представитель ЕК добавил, что, по данным Европейской комиссии, составление списков судов до сих пор зарекомендовало себя как весьма эффективный инструмент в борьбе с риском обхода санкций.

Гилл также подчеркнул, что в санкционный список ЕС уже включены 153 судна, которые считаются принадлежащими российскому теневому флоту. На практике это означает, что этим судам запрещен доступ в порты ЕС и предоставление услуг.

Гилл сказал, что ЕК постоянно анализирует данные, предоставленные государствами-членами, включая предложения по расширению списков танкеров, входящих в теневой флот, в будущем.

 «Однако следует помнить, что любое решение об общих санкциях ЕС должны быть единогласно одобрены государствами-членами», — напомнил Гилл.

Он заверил, что ЕК «пытается установить максимальный уровень контроля над теневым флотом, чтобы не допустить его дальнейшего развития».

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#санкции #европа #нефть #ес #теневой флот
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