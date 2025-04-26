В сеть просочились цены на новый телефон Samsung. Ожидается, что S25 Edge будет представлен в ближайшее время.

Сверхтонкий Samsung Galaxy S25 Edge впервые был представлен в январе. На тот момент никаких новых функций не упоминалось. На сегодняшний день официальной информации о характеристиках нового телефона Samsung нет.



Помимо всевозможных утечек о технических характеристиках, теперь в сеть просочилась и предполагаемая цена S25 Edge. Утечка о стоимости была обнаружена ресурсом WinFuture и относится к предложению, появившемуся на канадском сайте Samsung.

Там Samsung Galaxy S25 Edge в версии на 256 ГБ будет стоить $1679. Модель с объемом памяти 512 ГБ стоит $1859.

Ранее предполагалось, что Edge может стоить значительно дороже $1200. Конечно, пока неясно, сколько именно Samsung будет взимать за свой новый телефон в США и Европе, поскольку цены на технику меняются вследствие всевозможных пошлин: это станет ясно только после официального запуска.

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 Edge будет выпущен именно в этих цветах. Фото: WinFuture

И неясно, когда будут объявлены подробности о S25 Edge и когда состоится его выход на рынок. В любом случае, это должно произойти в ближайшие дни или недели. Как правило, упоминается апрель или май.

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 Edge будет весить 162 г и иметь толщину всего 5,84 мм. Однако модуль камеры будет сравнительно сильно выделяться на фоне остального корпуса.

S25 Edge

На уже показанных прототипах можно увидеть только 2 линзы. Предполагается, что смартфон будет иметь основную камеру на 200 МП и широкоугольную камеру на 50 МП. Вероятно, владельцам новинки придется обойтись без оптического зума.

Помимо этого, Galaxy S25 Edge будет обладать передовыми характеристиками. Это означает, среди прочего, процессор Snapdragon 8 Elite. Сообщается, что емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.