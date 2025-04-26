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kosmos_news
НАСА испытало устойчивость защитных щитов модуля планируемой космической станции «Орбитальный риф»
Будущее жилье для астронавтов (проще говоря, жилой модуль космической станции) должно выдерживать попадания метеоритов за счет новых защитных щитов LIFE. Испытания опубликованы на официальном канале НАСА.

Компания Sierra Space работает над созданием надувного космического модуля. Защитные конструкции LIFE предназначены для использования на планируемой коммерческой космической станции Orbital Reef («Орбитальный риф»). Разработка ведется совместно с Blue Origin по поручению НАСА.
Бомбардировка материалов, предназначенных для защиты модуля. Фото: Sierra Space 
Прежде чем ракеты доставят компоненты станции на орбиту, НАСА хочет убедиться, что они выдержат суровые условия космоса. И какой способ проверить это лучше, чем стрельба из пушки патронами калибра 12,7 мм?



Для таких тестов в НАСА имеется специальная лаборатория для испытаний (Remote Hypervelocity Test Laboratory). С 1993 года здесь было произведено более 600 выстрелов по различным конструкциям. Эти испытания имитируют воздействие микрометеоритов и мелкого космического мусора.

Чтобы разогнать снаряд на Земле до той скорости, с которой эти детали движутся в космосе, пушка работает в двух режимах. На первом этапе снаряд разгоняется с помощью нитропороха (или бездымного пороха), как и обычная пуля. На втором этапе добавляется сильно сжатый водород.
50-мм пушка НАСА. Фото: Sierra Space
Скорость снаряда достигает 7010 метров в секунду. Это более 25 000 км/ч или 20 Махов — в 20 раз больше скорости звука. Для сравнения: в обычной винтовке 50-мм калибра начальная скорость снаряда составляет около 900 м/с.

Международная космическая станция (МКС) использует так называемый щит Уиппла (англ. Whipple shield) для защиты от столкновений на сверхвысоких скоростях. Он состоит из нескольких тонких слоев. Первый слой предназначен для разбивания врезающегося объекта на более мелкие части. Затем их энергия лучше распределяется по слоям, расположенным ниже, поэтому вместо тяжелого и толстого защитного слоя достаточно тонких слоев.

Щиты LIFE используют аналогичный принцип, но с гибкими слоями баллистической ткани. Для того чтобы найти наилучшее плетение и конфигурацию, было произведено в общей сложности 59 выстрелов. По данным Sierra Space, испытания прошли успешно. 

«Мы нашли то, что обеспечивает очень хорошую защиту и при этом является сверхэффективным решением», — говорит Зак Маскиопинто из Sierra Space.

В течение следующих 18 месяцев полностью разработанный и хорошо защищенный щит LIFE должен быть передан в НАСА для приемки. Первоначально планировалось, что станция Orbital Reef будет введена в эксплуатацию в 2027 году, но в настоящее время её запуск перенесен на 2030 год.

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#наса #космическая станция #модуль
Источник: youtube.com
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