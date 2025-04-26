Таким образом американский разработчик намерен предложить улучшенную версию своего истребителя-бомбардировщика F-35A.

На данный момент нет достаточно информации о F-47 — боевом самолете 6-го поколения, предназначенного для ВВС США. Его разработка была поручена компании Boeing в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance).





Военные чиновники сообщили журналу Air & Space Forces, что редкие изображения неточно отображают самолет, из-за чего у критиков разработки и конкурентов возникли «сомнения» относительно его конструкции. На это 23 апреля обращает портал Opex360.

В любом случае, компания Lockheed Martin, бывший конкурент Boeing в борьбе за участие в программе NGAD, дала понять, что не будет оспаривать решение ВВС США в суде.

Об этом заявил ее генеральный директор Джеймс Тайклет во время встречи с прессой в 20-х числах апреля. И на то есть веская причина: американская группа намерена предложить улучшенную версию своего истребителя-бомбардировщика F-35A. Компания планирует в конечном итоге сделать его менее дорогой альтернативой боевым самолетам 6-го поколения.

При этом проект направлен на интеграцию в F-35A определенных технологий, разработка которых финансируется в рамках NGAD.

«Задача состоит в том, чтобы достичь 80% возможностей шестого поколения за половину цены. И это то, на что инженеры не согласились бы, если бы не считали, что есть способ этого достичь», — сказал Тайклет, отказавшийся уточнить возможные улучшения, поскольку они все еще засекречены.

При этом одно из улучшений может касаться способности F-35 управлять будущими боевыми беспилотниками CCA (Collaborative Combat Aircraft), которые разрабатываются в рамках программы NGAD. Соответствующее заявление сделала компания Lockheed Martin еще в октябре прошлого года.

Если себестоимость единицы F-47 оценивается примерно в 300 миллионов долларов, то цена модернизированного F-35A составит порядка 150 миллионов долларов.

«В воздушном бою мы хотим сбивать другие самолеты. И для этого мы должны сначала использовать основные датчики, чтобы обнаружить противника. Затем мы должны убедиться, что вражеские самолеты нас не найдут, и это значит, что нужны стеллс-технологии», — пояснил генеральный директор Lockheed Martin.

Некоторые из технологий, предложенных производителем для NGAD, также используются в версии истребителя-бомбардировщика Block 4. Включая версию, которая еще не введена в эксплуатацию и потребует нового двигателя для покрытия дополнительных энергетических потребностей, возникающих в связи с запланированными функциями.

Однако окончательное решение о том, какие технологии будут доступны международным покупателям F-35, останется за правительством США.

Стратегия, которой намерена следовать компания Lockheed Martin, также исключенная из программы ВМС США F/A-XX, аналогична стратегии, принятой компанией Boeing после исключения из программы Joint Strike Fighter (JSF), результатом которой стал F-35. Производитель фактически разработал новые версии своих боевых самолетов, такие как F/A-18E/F Super Hornet и, совсем недавно, F-15EX «Eagle II».