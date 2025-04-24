Никогда ранее американские крылатые ракеты наземного базирования не размещались так близко к Китаю.

Корпус морской пехоты США впервые развернул свою систему береговых ракетных комплексов (NMESIS) в Лусонском проливе между Тайванем и Филиппинами в рамках крупных учений Balikatan 25. Комплекс оснащен противокорабельными ракетами Naval Strike Missile (NSM).

Система пресечения вторжений на суда ВМС США (NMESIS). Фото: Корпус морской пехоты США

Этот шаг заслуживает внимания, поскольку американские крылатые ракеты наземного базирования никогда ранее не располагались так близко к территории Китая. В частности, системы NMESIS будут развернуты на северном острове Лусон и островах Батанес, которые расположены в центральной части Лусонского пролива.

Ширина пролива составляет около 350 километров, и это один из самых тщательно контролируемых морских путей в мире. В случае возможного нападения Китая на территорию, которую Поднебесная считает отколовшейся провинцией Тайвань, пролив, скорее всего, станет ареной основных боевых действий. Если американские войска придут на помощь Тайваню, пролив также станет важнейшим пунктом доступа к Южно-Китайскому морю.

NMESIS — противокорабельная ракетная система наземного базирования, предназначенная для поражения кораблей противника из прибрежных районов и с островов. Крылатые ракеты установлены на легком тактическом транспортном средстве (JLTV). Соответствующий внедорожник может передвигаться автономно даже по труднопроходимой местности. Система позволяет небольшим мобильным подразделениям наносить точные удары по морским целям с больших расстояний.

Ракеты управляются и запускаются морскими пехотинцами, а сама машина может передвигаться автономно. Ракеты NSM способны обходить радары и системы ПВО, летя на малых высотах. Разработкой занимается норвежская оборонная компания Kongsberg Defence, а сейчас ракета производится для США совместно с Raytheon.

В ежегодных американо-филиппинских военных учениях принимают участие около 14 000 военнослужащих из США и Филиппин, а также меньшие контингенты из Австралии и, впервые, Японии. Мероприятия включают в себя боевые стрельбы и учения по затоплению, а также имитацию спусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).