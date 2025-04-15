Немецкий судостроитель подчеркивает, что проект не является «плавучим домом престарелых».

Считается, что круизы предназначены только для пенсионеров. Немецкая Meyer Werft строит корабль для еще более взрослых гостей: Serenity (можно перевести как «Умиротворенность»).

Фото: Meyer Werft

Концепция корабля ориентирована на целевую группу возрастом 80+. В пресс-релизе поясняется, что в США, например, в 2100 году будет столько же людей старше 80 лет, сколько сейчас людей старше 65 лет.

Необходимость в таком судне очевидна, поскольку в настоящее время круизные лайнеры рассчитаны только на молодую, среднюю и пожилую возрастную группу. Поэтому в условиях старения общества необходимо добавить еще одну группу – по сути, очень старых людей (тем, кому за 80).

Фото: Meyer Werft

Meyer подчеркивает, что Serenity не предназначен для использования в качестве плавучего дома престарелых. Он предназначен для активных пенсионеров, которые могут сами себя обслуживать. Тем не менее, судно намерено предлагать некоторые услуги, которые также можно найти в домах престарелых.

Кроме того, Serenity будет адаптирован под возраст пассажиров. Это означает, например, что проходы будут достаточно широкими, чтобы две инвалидные коляски могли разъехаться в коридоре.

Фото: Meyer Werft

Корабль также должен быть климатически нейтральным. Этого можно достичь, например, с помощью электрических или водородных приводов. Пока неизвестно, проявила ли какая-нибудь круизная компания интерес к Serenity.