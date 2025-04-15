Данные включали адреса электронной почты, настоящие имена и адреса, запросы в службу поддержки от клиентов компании.

В начале апреля 2025 года была обнаружена кибератака на Spectos (компания по разработке программного обеспечения в Дрездене), в ходе которой хакерам удалось похитить персональные данные клиентов Samsung. Spectos предоставляет программное обеспечение для помощи клиентам, которое можно использовать, например, для обработки заявок в службу поддержки. В результате атаки более 216 000 клиентских данных оказались в открытом доступе. Напомним, клиентские данные — это информация о клиентах, которая может быть полезна компании для решения маркетинговых задач.







Как сообщает издание Heise, оператору сайта "Have I Been Pwned" удалось получить копии украденных данных. Согласно отчету, данные включали адреса электронной почты, настоящие имена и адреса, а также запросы в службу поддержки от клиентов Samsung. Данные также включают в себя завершенные покупки и номера отслеживания посылок.

Этих данных недостаточно для того, чтобы киберпреступники получили доступ к аккаунтам пользователей. Но их можно использовать для различных фишинговых атак, чтобы обманом заставить установить вредоносное ПО или выманить другие конфиденциальные данные. Соответственно, клиентам Samsung (не только в Германии) следует проверить, затронула ли их утечка данных.

Издание Heise сообщает, как это сделать. На сайте проекта "Have I Been Pwned" (haveibeenpwned.com) следует ввести в поле поиска адрес электронной почты, который используется для учетной записи Samsung.

Затем адрес сравнивается с существующими данными, полученными в результате серии утечек и кибератак. Если он присутствует в пакете данных, необходимо принять меры.

Если адрес электронной почты оказался в открытом доступе, следует как можно быстрее создать новый адрес, а затем заново зарегистрировать на нем все свои учетные записи.