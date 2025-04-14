Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новая ИИ-модель Llama 4 опустилась на 32-е место в рейтинге Chatbot Arena
Ранее компанию Марка Цукерберга уличили в подтасовке результатов тестов на LMArena новых моделей Llama 4. Оказывается, Llama 4 Maverick не может конкурировать с топовыми моделями от Google и OpenAI.

После того как стало известно, что компания Meta* (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) смошенничала во время тестирования последней модели искусственного интеллекта «Llama 4 Maverick», ее рейтинг на платформе ChatBot Arena резко упал.

Модель ИИ, которая по плану разработчиков должна была конкурировать с ведущими моделями от Google и OpenAI, теперь занимает лишь 32-е место в рейтинге ChatBot Arena — даже позади давно устаревших моделей ИИ. Напомним, на ChatBot Arena тестируется множество языковых моделей. Платформа основана на рейтинговой системе Elo, заимствованной из шахматного мира.

Как сообщалось, компания Meta* выпустила первые модели ИИ своей новой серии Llama 4 полторы недели назад, а именно небольшую модель «Scout» и более совершенную «Maverick» — выпуск топовой модели «Behemoth» пока откладывается, судя по всему, она еще не закончена. В тестах производительности, опубликованных самой Meta*, утверждалось, что Llama 4 Maverick способна конкурировать с GPT-4.5 от OpenAI и Grok-3 от xAI.

Но важнее внутренних бенчмарков — рейтинг Chatbot Arena, где пользователи сами оценивают производительность моделей ИИ по различным категориям и аспектам. Однако, как сообщалось, Meta* выпустила версию Maverick, специально оптимизированную для этой платформы бенчмаркинга, а именно «Llama-4-Maverick-03-26-Experimental». Эта версия быстро получила очень высокую оценку, из-за чего на короткое время даже заняла второе место в рейтинге.

Однако эта экспериментальная версия — не то, что получают программисты и компании, приобретая Llama 4 Maverick. Вместо этого они фактически получают оригинал, а именно «Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct». После того как обман Meta* был раскрыт, создатели Chatbot Arena удалили поддельную экспериментальную версию и вместо нее выпустили версию Instruct для тестирования.

«Настоящая» модель Maverick на самом деле довольно плохая, она занимает лишь 32-е место в рейтинге ChatBot Arena. Она примерно на одном уровне с версиями GPT-40 (OpenAI), DeepSeek или Claude (Anthropic), которые уже давно уступили место более совершенным моделям ИИ. Это поднимает большой вопрос: является ли Llama 4 вообще конкурентоспособной? Эксперты полагают, что компания Цукерберга просто хотела скрыть тот факт, что Meta*, несмотря на миллиарды инвестиций, больше не может конкурировать с Google, OpenAI, Anthropic или xAi.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#искусственный интеллект #llama 4 #maverick
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия восстановит речной советский порт "Агидель" и железную дорогу к нему
+
После шести месяцев простоя Tesla Model S владелец машины не смог разблокировать электромобиль
7
Radeon RX 9070 XT сравнили в играх с GeForce RTX 5070 Ti в режиме растеризации и с включением RT
19
GeForce RTX 5060 Ti заметили у немецких ритейлеров — цена видеокарты превышает MSRP на 47-79%
2
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Lenovo представила 140-ваттный power bank емкостью 20 000 мАч с новой функцией зарядки
1
На Урале стартовал проект по расширению трассы А-310, соединяющей Россию и Казахстан
+
Электровелосипед Explorer 4.3 с запасом хода до 170 км поступает в продажу по цене от 1699 евро
1
ASUS представила компактную материнскую плату B850M AYW Gaming WiFi
3
«Уралвагонзавод»: Вооружение БМПТ обеспечивает «море огня» для уничтожения целей
+
Intel продвигает среди сборщиков ПК программу по повышению производительности Core Ultra 200
+
Casio и Surfrider Foundation в 2025 году представят часы G-Shock с солнечной батареей
+
ASUS выпустила новый игровой ноутбук ROG Magic 9 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
ASUS ROG NUC 2025 с GeForce RTX 5080 и Core Ultra 9 275HX поступит в продажу по цене $3300
+
POCO Launcher получил апрельское обновление с улучшениями анимации и стабильности
+
Iiyama представила серию ультрашироких мониторов с функциями KVM и USB-C
1
Японские технологические гиганты разрабатывают широкополосный оптический SSD
1
Финский электромотоцикл Verge TS Pro установил мировой рекорд благодаря медленной езде
2
Раскрыты технические характеристики новой Lada Iskra
1
Kawasaki разработала мотоцикл-робот способный преодолевать бездорожье как живое существо
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
+
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
54
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
18
ТОП-12 самых громких провалов корпорации Apple в XXI веке
10
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
3
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
2
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
1
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
+
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
+

Сейчас обсуждают

Владислав Новицкий
15:01
реклама двигатель для лохов без обид.
Carscoops: электромобили ломаются более чем в два раза реже автомобилей с ДВС
Шаманов Рустам
15:00
Вот не дают насладится доступными иномарками и все, то рубль отвалится, то кризис сучий, то херню придумают поднять цены
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
valera60
14:58
Если бы это "предложили" пиндосы...Но "мировое объединение", в любой сфере деятельности (кроме войны), в их планы не входит.
В Китае предложили создать глобальную систему управления ИИ
valera60
14:50
" Тем не менее, Лютник уверен в том, что «мяч у Трампа», а он знает как вести игру, поэтому ситуация будет разрешена в позитивном ключе, учитывая все интересы Вашингтона. " Они не на игровом поле, а н...
Министр торговли США сообщил о «мягком диалоге» с Китаем
si-cat
14:48
"...но 12600k не умеет в 4 канал вот ну никак.." "..Тут четко сказано что DDR5 использует два 32-битных подканала на одну планку в отличие от DDR4, а это значит что при установленных двух планках памя...
Сборка игрового компьютера моим друзьям за минимальную цену
Amon Amarth
14:43
45% поломок у машин с ДВС - 12-вольтовые батареи? Серьёзно?
Carscoops: электромобили ломаются более чем в два раза реже автомобилей с ДВС
DIP32
14:42
Да, серия ASUS P5Q были хорошими платами. У самого было подобное, конкретные буквы в конце полного названия платы уже не помню. Середнячок был из этой серии.
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Megagad
14:36
И да, чисто для понимания "что может АМ1" :) Всего-то 45Вт на старте и 65Вт в прайм.
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Megagad
14:33
4к тянет? А с каких пор древняя как навоз мамонта "Radeon R3" тянет 4к? под каким кодеком?
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Megagad
14:32
ну да, а древняя система на "атлоне" тоже "Ноль" потребляет? или всё-же "30Вт без звуковухи"(во что верится с трудом, ибо только у проца ТДП 25Вт)! По сути - сделав комп на НОВОМ железе вы получите те...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем