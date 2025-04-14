Оказалось, что Tomb Raider может запускаться на старом оборудовании, например, на Amiga. Amiga — семейство домашних персональных компьютеров и операционных систем, разработанных в конце 1980-х Amiga Corporation.

Прошло почти 30 лет с тех пор, как первая часть серии Tomb Raider вышла на приставках Sega Saturn и Playstation. С тех пор появилось множество других версий игры, включая мобильную версию для iPhone. Однако до недавнего времени никто не запускал Tomb Raider на Amiga. Напомним, первый полностью функциональный компьютер Amiga 1000 появился в 1985 году, а Amiga 1200 — «домашний» ПК 3-го поколения Commodore — был выпущен в октябре 1992 года.







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Разработчик BSzili, который уже переносил другие игры на Amiga, теперь взялся и за первую часть серии Tomb Raider. Как сообщает ресурс Indie Retro News, он выпустил первую концептуальную демоверсию игры для Amiga. Пробную версию теперь можно загрузить и опробовать через эмуляторы.Разработчик пишет, что версия Tomb Raider для Amiga основана на игровом движке OpenLara. Проект с открытым исходным кодом предоставляет движок версий GBA и Sega 32X другим разработчикам. Внеся некоторые изменения в движок, BSzili наконец смог запустить классическую игру на Amiga.

В настоящее время разрешение демо-версии ограничено 320 x 200 пикселей. В зависимости от версии ПК Amiga также мог отображать до 640 × 400 пикселей. Кроме того, в игре нет звука и на Youtube-канале программиста показан только короткий отрывок прохождения первого уровня.

Первые видеоролики запуска игры показывают, что потенциал для оптимизации все еще существует. В лучшем случае эмуляторы достигают частоты обновления от десяти до четырнадцати кадров в секунду. Если моделировать аппаратную часть Amiga 1200, частота кадров падает до трех-четырех кадров в секунду. Соответственно, поклонникам Tomb Raider, желающим поиграть в классику на Amiga, не стоит рассчитывать на скорый выпуск полной версии игры.